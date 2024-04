Lunedì 15 aprile Palermo ospiterà la finale regionale delle competizioni sportive scolastiche 2023-24 di #pallamano e il 16 aprile a Messina si svolgerà la finale regionale di #TagRugby.

Nel capoluogo siciliano parteciperanno le istituzioni scolastiche di primo grado vincitrici delle finali provinciali per la categoria cadette e cadetti: appuntamento al Cus Palermo alle 9.30. La competizione è promossa e organizzata dall’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di Palermo e il comitato FIGH – Federazione Italiana Giuoco Handball. Le due squadre, la femminile e la maschile, che vinceranno la competizione parteciperanno alle finali nazionali che si svolgeranno a Palermo dal 13 al 17 maggio. L’arbitraggio sarà a cura della FIGH.

Il 16 aprile a Messina si svolgerà la finale regionale di tag rugby (allo stadio del rugby Arturo Sciavicco), riservata alle secondarie di primo grado vincitrici delle finali provinciali nella categoria cadette e cadetti. La competizione è promossa e organizzata dall’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola in collaborazione con l’USR Sicilia – Ambito Territoriale di Messina, il Comitato Regionale FIR Sicilia, il Comitato Provinciale FIR Messina e il Messina Rugby 2016 ASD. Le finali nazionali di tag rugby si svolgeranno in Campania dal 21 al 24 maggio; l’arbitraggio sarà a cura della Federazione italiana rugby. #scuolasiciliana

Visite: 42