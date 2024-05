Grandioso Evento presso L’alberghiero Federico II DI ENNA della D. S. ROSARIA DI PRIMA sulla “cucina MEDIEVALE” .

DIVERSI GLI ATTORI IN SCENA DA UN IDEA DELL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PER CALTANISSETTA ED ENNA DOTT. Filippo Ciancio.

Inaizitativa di livello che è riuscito a coinvolgere tutte le associazioni di Enna.

Dalla. DOTT. SSA Cettina Rosso alla. DOTT. SSA Marina Taglialavore.

La ricerca delle ricette assieme al DOTT. Pietro Colletta e la realizione dei piatti da parte degli studenti e nostri piccoli soci, guidati dal collare cocorum Giuseppe Bono.

Un lavoro che ha messo in campo tutti i reparti scolastici dalla cucina sala e accoglienza.

Prof. Mario Dispinseri la. Prof. SSA Agnese Patti e Paola Grancuore, il prof. Carlo Verde.

A testimonianza della nostra vicinanza alla città di Enna e tutta la provincia presenti 15 professionisti e 30 junior, tra cui il giovane consigliere Francesco Giulio Rosario Umbriaco e Francesco Livolsi Veruska Boschetto “2 figli d’arte”.

Presentata una chicca in esclusiva per l’evento dal Maestro Paolo Paolo Melania Severino, bar ETOILE ENNA BASSA , LA TORTA DI FEDERICO II, una riproduzione fedele all’antica ricetta.

Si ringraziano i nostri 2 partner presenti ieri, tenuta Giuseppe Bauccio e “cuor di Sicilia” di Francesco Lo Gioco

“Siamo in modo capillare nel territorio di tutta la provincia, partendo comunque sempre da Enna che è il nostro punto di riferimento.”

IL presidente Giuseppe Rinallo

Foto e video Ilario Pittalà.

