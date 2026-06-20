Ginnastica Artistica: un successo il saggio di fine anno della Libertas Consolini

Il nostro Viaggio per l’Italia è stato così! Dal Trentino fino alla nostra cara Terra, passando per pianura padana e Appennini, un viaggio carico di passione, energia e tanti sorrisi. Di chi è il merito? Ovviamente dei nostri fantastici atleti e del nostro staff che, duramente ma alleggeriti da tanto amore per la Ginnastica, hanno scritto un’altra importante pagina di storia. Condividerlo davanti un pubblico più che numeroso, è stato un vero onore. W LA GINNASTICA! 💙🤸🏻‍♂️#saggiodifineanno

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