Si sono concluse ieri le riprese del programma di RAI 1 “Linea Verde Sentieri” lungo il Cammino di San Giacomo in Sicilia, un viaggio straordinario alla scoperta di uno degli itinerari più affascinanti dell’entroterra siciliano.

I conduttori Lino Zani e Giulia Capocchi hanno percorso interamente il cammino da Caltagirone a Capizzi, attraversando i territori di San Michele di Ganzaria, Mirabella Imbaccari, Piazza Armerina, Aidone, Valguarnera Caropepe, Assoro e Nicosia, raccontando ai telespettatori le eccellenze storiche, culturali e paesaggistiche che caratterizzano questo percorso.

Il viaggio è partito da Caltagirone, città simbolo della ceramica siciliana, per poi raggiungere San Michele di Ganzaria, con i suoi suggestivi murales e la celebre Panchina Gigante. Da qui il cammino è proseguito verso la splendida Piazza Armerina, con il suo straordinario centro storico e l’incomparabile Villa Romana del Casale, patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Ad Aidone le telecamere hanno raccontato la storia di Morgantina e del Museo Archeologico Regionale, custode della celebre Venere di Morgantina. Successivamente, il percorso ha fatto tappa nel Geopark Minerario di Floristella-Grottacalda, nel territorio di Valguarnera Caropepe, testimonianza preziosa della storia mineraria siciliana.

Il viaggio è quindi proseguito verso Assoro, lungo il suggestivo tracciato della dismessa Ferrovia della Montagna, fino a raggiungere Nicosia, dove i pellegrini hanno trovato accoglienza presso il Monastero dei Frati Minori Cappuccini, luogo simbolo di ospitalità e spiritualità.

Gran finale a Capizzi, meta conclusiva del cammino e borgo ricco di storia e tradizioni. Proprio lungo la tappa tra Nicosia e Capizzi si è aggiunto un ospite d’eccezione: il celebre Mago Forest, che ha voluto vivere e raccontare in prima persona l’esperienza del Cammino di San Giacomo in Sicilia, lasciandosi conquistare da quello che i siciliani chiamano “Scrusciu d’Amuri”, quel suono, quel sentimento e quell’emozione autentica che solo la Sicilia riesce a trasmettere.

Un racconto di territori, comunità, fede, cultura e natura che porterà nelle case degli italiani tutta la bellezza di un cammino capace di unire storia e identità, facendo riscoprire l’anima più autentica della Sicilia. @tutti #magoforest

Pagina Facebook Il Cammino di San Giacomo in Sicilia

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