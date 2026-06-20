Premio Città di Leonforte: il 23 giugno presentazione del libro L’incantatrice di Arance
23 giugno, secondo appuntamento con gli eventi letterari del Premio letterario Città di Leonforte: Barbara Bellomo e L’incartatrice di arance, uno dei libri di maggior successo del panorama editoriale del 2026. La scrittrice catanese – apprezzata per i suoi romanzi a sfondo storico – in questo suo romanzo pubblicato con Garzanti racconta di una Sicilia dei primi del Novecento, di una ragazza in cerca di riscatto, di un’idea rivoluzionaria e di una notte che cambia tutto. Non mancate.
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