Ginnastica Artistica: un 2023 ricco di soddisfazioni per la Libertas Consolini Enna

Un 2023 ricco di soddisfazioni per la Libertas Consolini. Le atlete ennesi allenate da Rossana Mingirino e Michele Milano hanno conseguito importanti risultati che pongono la società ennese tra le migliori della disciplina in Sicilia in particolare a livello giovanile.

Tra i risultati più rilevanti a livello federale:

– Campionato Regionale Individuale LB3 categ. A4 : 1^ classificata Rita Di Majo e 2^ class . Claudia Marzo

– Campionato Reg.le Indiv. LB3 categ. Junior1 : 1^ class. Ferrara Alice

-Campionato Reg.le Indiv. LB3 categ. Junior 2 : 1^ class. Benedetta Alcamo

– Camp. Reg.le Indiv. LA 3 categoria A3 : 1^ class. Silvana Crapanzano

– Camp. Reg.le Serie D categ. Allieve squadra 3^ classificata( Perri Sveva, Matarazzo Giada, Crapanzano Silvana).

