Legione Carabinieri Sicilia

Reparto Territoriale di Gela

__________

Comunicato stampa del 25 novembre 2021

GELA: CARABINIERI E CITTADINI. INDICAZIONI SU COME EVITARE LE

TRUFFE.

Nell’ambito delle iniziative organizzate per incrementare la vicinanza dell’Arma dei

Carabinieri alla cittadinanza e promuovere lo sviluppo della cultura della legalità, si è tenuto

ieri sera un incontro tra i Carabinieri e i soci delle diverse realtà associative presenti nella

Casa del Volontariato di Gela per condividere alcuni temi che interessano tutte le fasce d’età

ed in particolare le persone anziane. Il Tenente Colonnello Ivan Boracchia, comandante del

Reparto Territoriale dei Carabinieri di Gela, il Sottotenente Alfonso De Pascale e il

Luogotenente Francesco Gurzeni in una sala gremita di partecipanti, dopo aver ringraziato il

Presidente Gero Bongiorno per la sensibilità e la collaborazione dimostrata, hanno dato dei

consigli su come prevenire le truffe di cui sempre più spesso rimangono vittime le persone

anziane.

Il pubblico ha mostrato interesse e partecipazione agli argomenti trattati. Molte le domande

dei cittadini su come poter riconoscere i truffatori e i comportamenti dei malintenzionati

prima che questi possano agire. Inoltre, nel corso dell’incontro il Ten. Col. Boracchia ha

illustrato alcune delle tecniche di raggiro maggiormente utilizzate per truffare anziani e

persone fragili, facendo riferimento ai luoghi dove questi odiosi crimini vengono perpetrati:

a casa, per strada, al telefono e, infine, in internet. Ha poi suggerito i comportamenti da

adottare per evitare di diventare facili vittime dei truffatori e posto l’accento sulla cosiddetta

sicurezza partecipata che richiede la collaborazione tra il cittadino e le Forze dell’Ordine. Per

molti dei partecipanti, l’incontro è stato occasione per raccontare la propria esperienza

Visite: 34