GANGI, APPROVATI DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028: INVESTIMENTI PER OLTRE 5 MILIONI

Gangi, 07 Aprile 2026

Il Consiglio comunale di Gangi ha approvato il Documento unico di programmazione e il Bilancio di previsione 2026/2028. La seduta, svoltasi lo scorso 30 marzo a Palazzo Bongiorno sotto la presidenza di Concetta Quattrocchi, ha visto il vicesindaco e assessore al Bilancio Nicola Blando illustrare numeri, priorità e interventi previsti.

Blando ha rivendicato la solidità dei conti dell’ente: «Il nostro è un Comune con un bilancio sano, non deficitario, che rispetta i tempi di pagamento verso i fornitori. Oltre a garantire i servizi essenziali per le fasce più deboli – dall’assistenza agli anziani e l’igiene personale, al sostegno alle famiglie in difficoltà e ai minori – abbiamo previsto l’attivazione del servizio civico, il mantenimento del trasporto scolastico e urbano, della mensa scolastica e la rigenerazione del verde pubblico».

Tra le misure confermate anche fondi per il Forum Giovani, l’Accademia degli Industriosi, i buoni libro, il ricovero dei disabili psichiatrici e la riduzione del 50% della Tari per tre anni a favore delle attività turistico‑ricettive. «Un ringraziamento – ha aggiunto Blando – va agli uffici comunali per il lavoro svolto con dedizione e impegno».

Spazio nel bilancio anche alla promozione culturale, con il “Maggio dei libri” e il premio Omnia, e alle manifestazioni tradizionali: dalla Sagra della Spiga all’Estate gangitana, dal presepe vivente alla mostra mercato, fino agli eventi che scandiranno l’intero calendario annuale.

Gli investimenti: 381 mila euro nel 2026 e oltre 5 milioni nel triennio. Il sindaco Giuseppe Ferrarello ha illustrato il quadro degli investimenti programmati: «Sono previsti fondi per 381 mila euro così ripartiti: 200 mila euro per il consolidamento dei muri di via Calabria; 38 mila euro al museo per nuovi spazi espositivi; 20 mila euro per i marciapiedi di via Veneto; 30 mila euro per l’acquisto di un’auto 4×4 destinata al servizio idrico; 25 mila euro per la scala di via Monte Marone, di fronte all’ex Linea 2; 10 mila euro per la manutenzione dei bevai; 18 mila euro per segnaletica orizzontale e parcheggi degli impianti sportivi; circa 40 mila euro per adeguamenti di sicurezza, infissi, pedana per il furgone disabili e pali di recinzione nei feudi comunali». Nel piano triennale delle opere pubbliche figurano interventi di maggiore portata: Riqualificazione dell’area artigianale di contrada Acquanuova (813 mila euro); Riqualificazione di via Monte Marone e via delle Rimembranze (1 milione 360 mila euro); Realizzazione di alloggi a canone sostenibile (2 due milioni e 650 mila euro); Copertura di piazzetta Zoppo di Gangi (964 mila euro) e la realizzazione di nuovi cellari al cimitero comunale per 429 mila euro.

Il sindaco Ferrarello ha concluso ringraziando consiglieri, uffici e dipendenti comunali, oltre alla propria giunta, «per l’incessante e continuo lavoro svolto in queste settimane».

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