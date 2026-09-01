All’allevatore ennese Paolo Bellomo il primo premio per il migliore allevamento di Pecore razza Comisana

Prestigioso risultato ottenuto da un allevamento ovicaprino dell’ennese. L’allevatore Paolo Bellomo ha conquistato il primo premio per il migliore allevamento di pecora razza Comisana alla Fiera della Zootecnia di Mussomeli, una delle più importanti del Centro Sicilia. Non è la prima volta che che Paolo Bellomo conquista importanti riconoscimenti non solo in Sicilia ma anche in altre importanti fiere del centro Italia. «Un riconoscimento non solo per me ma per tutto il mondo della zootecnia dell’ennese – commenta Paolo Bellomo – il mio rammarico rimane sempre quello di non avere più a Enna un importante appuntamento del settore come la Fiera dell’agricoltura e zootecnia che si svolgeva in contrada Scifitello che che faceva della città di Enna un importante punto di riferimento in Sicilia nel settore».

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