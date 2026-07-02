Gagliano Castelferrato, quattro amministratori aderiscono a Mpa-Grande Sicilia

Continua a rafforzarsi la presenza di Mpa-Grande Sicilia nei territori della provincia di Enna. A Gagliano Castelferrato entrano ufficialmente a far parte del movimento il vicesindaco Antonio Scardilli, gli assessori Enrico Palmisano e Anita Danna, la consigliera comunale Valeria Balsamà.

L’adesione degli amministratori rappresenta un importante tassello nel percorso di radicamento del movimento nei Comuni siciliani, confermando la crescente attenzione verso un progetto politico fondato sull’autonomismo, sulla valorizzazione delle comunità locali e su una presenza costante accanto agli amministratori del territorio.

«Accogliamo con grande soddisfazione Antonio Scardilli, Valeria Balsamà, Enrico Palmisano e Anita Danna nella famiglia di Mpa-Grande Sicilia», dichiara l’assessore regionale Francesco Colianni.

«La loro scelta testimonia la credibilità del nostro progetto politico e la volontà di costruire una rete sempre più ampia di amministratori capaci di interpretare le esigenze dei cittadini e di tradurle in azioni concrete. La buona amministrazione dei territori rappresenta il punto di partenza per dare risposte efficaci alle comunità locali e contribuire allo sviluppo della Sicilia».

I nuovi aderenti sottolineano come la scelta di entrare in Mpa-Grande Sicilia nasca dalla condivisione dei valori autonomisti e dalla volontà di inserirsi in un progetto politico radicato nei territori e capace di dare voce alle istanze delle comunità locali.

«Abbiamo scelto di aderire a Mpa-Grande Sicilia perché crediamo in un movimento che mette al centro i Comuni, il ruolo degli amministratori locali e la difesa degli interessi della Sicilia», dichiarano Scardilli, Balsamà, Palmisano e Danna.

«Siamo convinti che, attraverso una rete politica forte e presente sul territorio, sia possibile affrontare con maggiore efficacia le sfide che attendono la nostra comunità e contribuire alla crescita dell’intera provincia di Enna».

Con l’ingresso degli amministratori di Gagliano Castelferrato prosegue il percorso di consolidamento di Mpa-Grande Sicilia nella provincia ennese, confermando la volontà del movimento di rafforzare la propria presenza istituzionale attraverso il coinvolgimento di amministratori impegnati quotidianamente al servizio delle rispettive comunità.

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