Un incontro all’insegna della collaborazione e della cordialità si è svolto nei giorni scorsi tra la Segreteria Provinciale e Regionale della FSP Polizia di Stato di Caltanissetta e il Questore.

All’incontro, oltre al Questore, dr. Marco Giambra, erano presenti il Vicario del Questore, dr. Domenico Demaio, il Segretario Generale Regionale per la Sicilia, Biagio Bonina, il Segretario Generale Provinciale, Fabio Fazzi, Roberto Costanzo, Commissario Capo della Polizia di Stato in pensione dal 1º marzo 2026, Gaetano Granieri, rappresentante della segreteria locale del Commissariato di Gela e Valeria Chiella, componente della Segreteria Provinciale.

I rappresentanti del sindacato hanno espresso la massima disponibilità a lavorare insieme per la sicurezza del territorio e la tutela dei diritti dei poliziotti, in un periodo storico nel quale, più che mai, la collaborazione e la sinergia diventano strategici e essenziali elementi per il raggiungimento degli obiettivi.

È stato infine confermato che Roberto Costanzo rimarrà nel duplice ruolo di Segretario Generale Vicario Regionale e come Segretario Provinciale di Caltanissetta per la FSP Polizia, dando così cosi continuità ad un percorso già intrapreso.

Advertisement

Advertisement

Visite: 150