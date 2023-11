Forza Italia. Caruso “A Taormina grande prova di partecipazione e democrazia”

“Una manifestazione straordinariamente affollata e partecipata, che ancora una volta mostra come Forza Italia sia in Sicilia un partito di governo ampiamente radicato nel territorio e nelle comunità.”

Lo afferma Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia, a proposito dell’iniziativa “Etna23, il meeting del buongoverno” che oggi e domani riunisce a Taormina i vertici nazionali e regionali e tantissimi rappresentanti istituzionali di Forza Italia.

“Centinaia di amministratori, parlamentari nazionali e regionali, attivisti di tutte le età stanno insieme confrontandosi, scambiamo idee e proposte per il governo dell’Italia e dell’Europa.

Dalle politiche per il rilancio delle imprese agli interventi infrastrutturali, dal ruolo attivo dei giovani nella politica e nelle istituzioni, alla Giustizia e al ruolo italiano in Europa e nel Mediterraneo, oggi tanti hanno contribuito a delineare il futuro del nostro paese e del nostro ruolo come forza di governo moderata e centrale nel panorama politico italiano.”

Per Caruso, si tratta di “una grande prova di partecipazione e democrazia che proseguirà domani e che vedrà negli interventi del Presidente Schifani e del Segretario Tajani il momento conclusivo che, non solo simbolicamente, legherà l’esperienza di buongoverno della Sicilia con le prospettive italiane ed europee.”

