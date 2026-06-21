Fine giugno denso di appuntamenti al Circolo Tennis Calascibetta, fissata per giovedi 25 la festa sociale di inizio estate, riservata ai soci ed ai Ioro familiari con salsicciata e dj set ad animare la serata al club. Denso e corposo anche il programma sportivo di questo periodo che prevede: un torneo regionale di 4^ categoria al via domenica 21, con atleti provenienti da tutta la Sicilia, che per 15giorni popoleranno i campi del circolo e la finale del torneo sociale di doppio.

Entrano nella fase più calda anche le attività di squadra per il sodalizio xibetano, con le ultime partite dei gironi nei campionati di serie D3, sia al femminile che al maschile, con i ragazzi che con la vittoria di domenica contro la Snoopy Enna centrano la terza vittoria in altrettanti incontri, vincendo largamente il proprio girone e strappando il pass per disputare a luglio i play-off che daranno l’accesso al tabellone regionale per provare a giocarsi le proprie chance di promozione in serie D2.

Ma l’impresa sportiva in questo 2026 l’hanno compiuta: Alessia Bertuccio, Laura Mancuso e Francesca Lucchese, le tre tenniste che hanno portato il CT Calascibetta a disputare, per la prima volta nella sua giovane storia, un campionato di serie C, purtroppo concluso con una sconfitta ai playout, contro il Matchball Siracusa, che ha sancito il ritorno in D1, ma le ragazze ripartiranno, già dai prossimi mesi, con determinazione e con un bagaglio di esperienza in più, per tentare una nuova scalata alla serie C, visto anche quel po’ di amaro in bocca, rimasto in tutti per l’infortunio occorso a Francesca Lucchese, in un torneo a Catania a metà marzo; incidente che ha tenuto fuori, l’atleta di punta della squadra, per gran parte della stagione, limitandone anche le prestazioni durante i match dei play out, giocati ai primi di maggio, ancora in condizioni precarie. Infatti dopo quegli incontri Francesca ha dovuto rifermarsi per quasi due mesi e affidarsi alle cure di medici e fisioterapisti. Finalmente questa settimana è riuscita a ritornare nel circuito, con caparbietà e costanza, centrando da subito un grande risultato con la vittoria nel torneo regionale di terza categoria svoltosi a Sommatino, con montepremi di 750€, successo che la riporterà, nella classifica del circuito, tra le prime otto tenniste che a fine anno disputeranno il Master regionale di categoria.

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