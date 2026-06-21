C’è anche un pezzo di Sicilia tra la comitiva azzurra che parteciperà ai prossimi campionati del mondo di Beach Handball che si terranno dal 23 al 28 giugno a Zagabria in Croazia. Infatti due sono le presenze siciliane, il fisioterapista il palermitano Paolo Mottareale e l’atleta licatese ma in forza alla formazione bresciana del Cologne che milita in serie A Gold Alessandro Florio. Del gruppo doveva far parte anche l’italo argentino tesserato per la Orlando Pallamano Haenna Nicolas Dieguez ma è stato fermato da un infortunio ad una mano.

Una curiosità, sia Mottareale che Florio hanno come Dieguez un passato nella Orlando Pallamano Haenna. Florio in anni più recenti mentre Mottareale nella seconda metà degli anni 80 come portiere.

Mottrareale fa ormai parte dello staff sanitario della nazionale azzurra di Beach Handball dal 2021 ed ha già partecipato ai campionati europei del 2023 in Portogallo, nel 2024 alle qualificazioni europei in Bulgaria e nel 2025 in Turchia per le qualificazioni ai Mondiali di Zagabria.

Un in bocca al lupo ai nostri amici siciliani per questa importante avventura.

Esordio martedì prossimo contro il Brasile

Advertisement

Advertisement

Visite: 111