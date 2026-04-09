FIM EnduroGP: la stagione 2026 si apre in Sicilia all’insegna dell’adrenalina

Custonaci (TP), 9 aprile 2026 – Il Campionato del Mondo 2026 Paulo Duarte FIM EnduroGP è pronto a prendere il via con l’arrivo di piloti e team a Custonaci, in Sicilia, per il Round 1.

Dopo settimane di preparativi e grande attesa, il GP d’Italia segna ufficialmente l’apertura del Campionato del Mondo 2026 Paulo Duarte FIM EnduroGP a Custonaci, nell’ambito di Onde di Sport – Spring 2026. I promoter Prime Stadium Events e l’organizzatore locale Moto Club Custonaci Enduro ASD danno il benvenuto ai migliori piloti di enduro del mondo in Sicilia, per quello che si preannuncia un fine settimana di gare straordinario. In totale, 123 concorrenti provenienti da 17 nazioni saranno presenti al Round 1 per dare il via alla stagione 2026.

Tra questi, 33 gareggeranno nella categoria EnduroGP, 13 dei quali vantano complessivamente 45 titoli mondiali. Saranno inoltre rappresentati 11 costruttori, tra cui — per la prima volta nella storia — i veicoli elettrici (EPV) con Stark Future.

Custonaci pronta a mostrare il meglio dell’enduro siciliano

Situata nella provincia di Trapani, nella Sicilia occidentale, la cittadina costiera di Custonaci avrà l’onore di aprire il Campionato del Mondo 2026 Paulo Duarte FIM EnduroGP. La Sicilia aveva già ospitato un round del campionato mondiale nel 2011 e questo ritorno nell’isola è tanto atteso quanto accolto con grande entusiasmo. Il territorio, caratterizzato da aspre vette montuose, una splendida costa, cave di marmo e una vegetazione rocciosa e mediterranea, garantirà a Custonaci un’atmosfera autenticamente sudmediterranea per l’opener della stagione 2026.

Giovedì e venerdì il paddock sarà in fermento mentre piloti e team si preparano alle gare, che prenderanno il via venerdì sera con l’AKRAPOVIC Super Test — sempre un inizio spettacolare per ogni Gran Premio, offrirà il primo assaggio di racing della nuova stagione.

Per le giornate di gara di sabato e domenica, un percorso di 45 chilometri che si addentra nel cuore della provincia di Trapani svelerà alcuni dei migliori trail della regione. Sono previsti quattro giri, per una gara che si annuncia particolarmente impegnativa. Dal paddock, il primo anello vedrà i piloti affrontare il POLISPORT Extreme Test e il GMOTO Enduro Test, prima di rientrare al paddock. Il secondo anello includerà l’EXPOTRADE Cross Test, dopo il quale i piloti torneranno nuovamente al paddock per completare il giro.

Una line-up EnduroGP agguerrita per il Round 1

Nella classe EnduroGP, 33 piloti — tra cui non meno di 13 campioni del mondo — daranno vita a un GP d’Italia di altissimo livello. In qualità di campione FIM EnduroGP in carica, Josep Garcia del Red Bull KTM Factory Racing parte come grande favorito. Non avrà però la strada spianata.

Ora suo compagno di squadra, il vicecampione EnduroGP 2025 Andrea Verona punta a un esordio forte con la nuova KTM.

Zach Pichon del TM MOTO Boano Factory Enduro Team sarà un altro pilota determinato a fare bella figura a Custonaci, mentre Brad Freeman del Beta Factory Team e Steve Holcombe di Sherco Racing Factory tornano da un infortunio con la voglia di vincere.

In una classe ricchissima di talenti, piloti come Morgan Lesiardo (Triumph Italia Racing), Max Ahlin (Honda Racing RedMoto Enduro Team), Axel Semb (KR69 WET Team), Hamish Macdonald (Sherco Racing Factory) e Theo Espinasse (Fantic Factory Racing) hanno le carte in regola per un risultato di spicco. Novità assoluta per il

2026, il team Stark OxMoto EnduroGP con David Herbreteau e Marc Sans diventerà la prima squadra a competere in EnduroGP su veicoli elettrici.

Una stagione agguerrita per il Campionato del Mondo FIM Women’s Enduro Expotrade

Il Campionato del Mondo FIM Women’s Enduro Expotrade vedrà 14 pilote provenienti da 8 nazioni e in rappresentanza di 9 costruttori scendere dalla rampa di partenza a Custonaci. Il campionato si disputerà su cinque dei sette round della serie EnduroGP: GP d’Italia, GP di Spagna, GP del Portogallo I e II e GP del Galles. Dopo una stagione 2025 combattutissima, la lotta per il titolo si preannuncia altrettanto serrata.

Rachel Gutish del RIEJU Factory Team torna in gara nel 2026 con un obiettivo chiaro: difendere la corona conquistata l’anno scorso. Prima pilota statunitense nella storia a vincere un Campionato del Mondo FIM di Enduro, Gutish è una pilota che dà il meglio quando le condizioni si fanno dure e impegnative, e sarà quindi intenta a dettare il ritmo in Sicilia. Dovrà però vedersela con la compagna di squadra Rosie Rowett, che nel 2025 aveva chiuso al secondo posto. Rowett ha vissuto un momento di svolta nella sua carriera vincendo entrambe le giornate di gara al GP del Galles: consapevole di avere il passo per stare davanti e vincere, vorrà sfruttare quella fiducia per avere la meglio su Gutish.

Terza nella classifica generale 2025, l’italiana Francesca Nocera (Honda) salterà il Gran Premio di casa per recuperare da un infortunio al ginocchio, lasciando spazio a nuove protagoniste nella lotta per il podio. La francese Justine Martel (Beta) e la norvegese Vilde Holt (Kawasaki) inseguono la top 3 così come la britannica Nieve Holmes (Sherco) e la francese Marine Lemoine (KTM). Tra le quattro, Holmes è quella che arriva con il miglior momento di forma, avendo conquistato risultati da podio in entrambe le gare in Portogallo prima che un infortunio le interrompesse la stagione. Martel ha invece chiuso il 2025 con un terzo posto in Germania e vorrà portare quello slancio nel round inaugurale.

Da tenere d’occhio anche la portoghese Joana Goncalves (Husqvarna) e la spagnola Maria San Miguel (RIEJU), mentre l’italiana Sara Traini (Triumph) si presenterà particolarmente motivata a fare bene davanti al pubblico.

Nel Campionato del Mondo FIM Junior Women’s Enduro Expotrade, è la francese Lorna Lafont (Husqvarna) a partire da campionessa in carica. La stagione inaugurale 2025 della classe aveva visto Lafont contendersi il titolo punto su punto con la principale rivale, la britannica Elizabeth Tett (TM MOTO): le due avevano chiuso a pari punti e vittorie, con Lafont che si era aggiudicata il titolo grazie alla doppia vittoria nell’ultimo round in Germania. Entrambe pronte a riprendere la loro battaglia in Sicilia, puntando anche a un risultato di vertice nella classe Women’s Enduro. In Italia le raggiungeranno la polacca Maja Kozlowska (KTM) e la francese Charlene Boudon (Fantic).

Cristino guida la carica nel Junior Enduro

Con 38 piloti iscritti, il Campionato del Mondo FIM Junior Enduro Tsubaki è ricco di talenti per il 2026. Una classe sempre difficile da pronosticare: sarà interessante scoprire chi farà già parlare di sé al Round 1. Kevin Cristino del NSA Racing Team è tra i piloti più attesi a Custonaci: il giovane italiano ha sfiorato il titolo nel 2025 e arriva carico a molla per partire col piede giusto.

Fresco di ingaggio con il Triumph Factory Racing, il francese Leo Joyon cercherà di insidiare Cristino per la vittoria in Sicilia, con l’aggiunta del connazionale Thibault Giraudon (Fantic Factory Racing). Il GP d’Italia è terreno familiare per Manuel Verzeroli del TM MOTO Boano Factory Enduro Team, che potrebbe trarre vantaggio dal terreno secco e roccioso della regione.

Alex Puey (WP Eric Auge), Luca Colorio (Triumph Italia Racing), Will Dennett (Johansson MPE Triumph Racing) e il campione del mondo FIM Youth Enduro 2025 Romain Dagna (Team KTM Pro Racing) sono tutti candidati a un piazzamento nella top five questo fine settimana.

Forte entry list nella classe Youth Enduro

Il Campionato del Mondo FIM Youth Enduro Putoline porta in gara i migliori giovani talenti dell’enduro mondiale. Il vicecampione 2025 Pietro Scardina (Italia) parte tra i favoriti per il 2026. Dopo il trasferimento in off-season alla Costa Ligure Youth TM Boano Race Parts, Scardina scende in pista con l’obiettivo di guidare fin dalla prima gara a Custonaci.

Quarto nella classifica finale 2025, il francese Gabin Allemand (Team KTM Pro Racing) mira a contrastare l’italiano per la vittoria, così come Riccardo Pasquato (Fantic Factory Racing) e Yago Dominguez (WP Eric Auge).

Il Round 1 del Campionato del Mondo Paulo Duarte FIM EnduroGP si terrà a Custonaci, Sicilia (Italia), dal 10 al 12 aprile.

Per la lista completa delle pre-iscrizioni al GP d’Italia visita: endurogp.com

Il GP d’Italia EnduroGP 2026, organizzato dal Moto Club Custonaci Enduro ASD, con la promozione mondiale affidata a Prime Stadium, si inserisce nel programma di Onde di Sport – Spring 2026, iniziativa promossa dal Comune di Custonaci con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo.

L’evento si avvale anche della collaborazione del Libero Consorzio Comunale di Trapani, del Comune di Castellammare del Golfo, del Comune di Custonaci e della Presidenza del Consiglio Comunale di Custonaci, e si inserisce nel calendario ufficiale della Federazione Internazionale Motociclistica e della Federazione Motociclistica Italiana. A completare il quadro, il sostegno di aziende che hanno scelto di investire in un evento capace di proiettare Custonaci su scala internazionale.

L’ingresso è libero. Un’occasione unica per vivere da vicino l’emozione del Campionato del Mondo di Enduro, in uno dei territori più affascinanti della Sicilia Occidentale.

2026 Paulo Duarte FIM EnduroGP World Championship

Round 1: GP d’Italia – Custonaci, Sicilia – 10-12 aprile

Round 2: GP di Spagna – Oliana – 1-3 maggio

Round 3: GP di Finlandia – Vierumäki, Salpausselkä – 22-24 maggio

Round 4: GP del Portogallo – Fafe – 12-14 giugno

Round 5: GP del Portogallo II – Fafe – 19-21 giugno

Round 6: GP di Francia – Saint-Agrève – 17-19 luglio

Round 7: GP del Galles – Rhayader – 7-9 agosto

2026 Expotrade FIM Women’s Enduro World Championship

Round 1: GP d’Italia – Custonaci, Sicilia – 10-12 aprile

Round 2: GP di Spagna – Oliana – 1-3 maggio

Round 3: GP del Portogallo – Fafe – 12-14 giugno

Round 4: GP del Portogallo II – Fafe – 19-21 giugno

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