Fidapa Enna

A Sara D'Angelo il premio musicale "Christiane Capponi"

Borsa di studio al giovane pianista Thomas Catalano

In una cerimonia celebrata al teatro Garibaldi negli scorsi giorni, è stato ricordato il talento della violoncellista che 51 anni fa fondò la sezione della Federazione delle donne in città

Enna, 15 ottobre 2022

Con una cerimonia celebrata nei giorni scorsi al teatro Garibaldi di Enna, la sezione ennese della Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni affari) ha assegnato alla cantante, attrice e regista Sara D’Angelo il premio musicale “Christiane Capponi 2022/2023”.

La seconda edizione del premio Capponi, che lo scorso anno fu assegnato all’eclettica artista Giovanna Fussone, è stata salutata dal ricordo della talentuosa violoncellista Christiane Capponi, fondatrice della Fidapa a Enna ben 51 anni fa. “Dobbiamo tanto alla sua lungimiranza. A lei dedichiamo il premio per i talenti femminili emergenti e in suo onore istituiamo per la prima volta una borsa di studio per la formazione di giovani musicisti meritevoli”, ha sottolineato Giancarla Fratantoni, presidente della sezione della Fidapa Enna.

Sara D’Angelo, 34 anni, nata e crescita in una famiglia di musicisti (la madre, Maria Giordano è insegnante di pianoforte e Storia della musica, il padre Francesco compone e ha una passione per il piano bar e la sorella Giuliana suona pianoforte, violino e ukulele), da tempo si è trasferita a Bologna dove si è diplomata alla scuola di teatro Colli e specializzata alla Bernstein School of Musical Theather. Da anni si esibisce in musical e concerti e porta in tour spettacoli per bambini in Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Piemonte. Nel suo percorso ha intrecciato collaborazioni con gli artisti – ennesi pure loro – Mauro La Mantia, Sergio Beercoock e Luca Scelfo: “Ci siamo ritrovati a lavorare assieme condividendo le nostre radici e quindi una marcia in più – ha commentato Sara – per me tappe fondamentali sono state la mia prima regia dell’adattamento italiano del musical A little night music che ha debuttato a Bologna nel 2013 e la partecipazione all’opera Lingua di cane che nel 2017 riunì a Enna tanti artisti ennesi sparsi per l’Italia sotto la guida sapiente del regista Giuseppe Cutino che rimane il mio punto di riferimento”.

A Sara è stato assegnato il premio per “la sua straordinaria capacità di unire il talento vocale all’interpretazione musicale e recitativa, rendendo le sue performance sempre particolarmente espressive, dinamiche e coinvolgenti”. L’artista premiata ha ringraziato la Fidapa e il pubblico offrendo un assaggio della sua arte, accompagnata dal chitarrista Francesco Faro e dal bassista Peppe Cammarata del Four Seasons Trio, cantando a Enna per la prima volta dopo dieci anni e mettendo in repertorio anche un brano scritto dal papà.

Al giovane pianista Thomas Catalano, 18 anni, allievo del liceo musicale di Enna che nel corso della serata si è esibito al pianoforte, è stata assegnata, poi, dalla Fidapa la borsa di studio intitolata alla fondatrice Capponi. “Christiane era una musicista che si circondava di giovani e la sua missione era quella di trasmettere loro la passione per la musica – ha ricordato la presidente Fratantoni – la musica era da lei un linguaggio universale e un grande valore sociale ed emozionale. Al giovane Thomas auguriamo di migliorare e perfezionare sempre più le sue competenze e la sua crescita musicale e personale”.

