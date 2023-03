ESORDIO DIFFICILE ALL’ARTUGNA RACE

PER IL POILLUCCI TEAM DI ROMA

“La nuova macchina, così com’è, non esprime tutto il suo potenziale”

spiega il Team Manager, Antonio Poillucci; “ci lavoreremo su!”

E’ stato un debutto difficile quello del nuovo Suzuki Grand Vitara V6 T1 benzina con cui il Poillucci Team di Roma ha preso parte, con l’equipaggio Andrea Luchini e Piero Bosco, alla tredicesima edizione della Baja di Primavera – Artugna Race, prima prova del Campionato Italiano Cross Country e SSV 2023.

L’equipaggio, già in difficoltà per un mezzo evidentemente non ancora a punto, si è poi dovuto ritirare nell’ultima prova per la rottura del differenziale autobloccante, quando era in settima posizione assoluta.

“La nostra è stata una prova, che ci ha dimostrato che la macchina, così com’è, non esprime tutto il suo potenziale” ha spiegato il Team Manager, Antonio Poillucci. “Cambieremo il motore con un altro, che già abbiamo, con più “cavalleria”; e poi lavoreremo sul cambio, che a Pordenone ci ha dato un po’ di problemi. Sono le incognite legate agli esordi … siamo fiduciosi che, risolti i problemi, questo mezzo, come ho già detto, ci farà ben figurare in campionato!”

La prossima gara della stagione sarà la I Baja Colline Metallifere, che si correrà in Toscana (provincia di Grosseto) nei giorni 15 e 16 aprile 2023.

A seguire, nel calendario c’è il 10° Rally Greece Off Road, anche quest’anno valido per il Campionato Italiano Cross Country, che si correrà nella penisola ellenica dal 17 al 21 maggio.

Poi si tornerà a Pordenone, per la trentesima edizione dell’Italian Baja, in programma dal 6 al 9 luglio; quindi, dal 16 al 17 settembre, si andrà a correre, in Sardegna, la quarta edizione della Baja Vermentino – Terre di Gallura; e infine, dall’11 al 12 novembre, andrà in scena la seconda edizione della Baja delle Marche, gara dove si concluderà il campionato.

