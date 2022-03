ESORDIO “COL BOTTO” PER IL POILLUCCI TEAM

ALL’ITALIAN BAJA DI PRIMAVERA – ARTUGNA RACE

Luchini-Bosco si aggiudicano la prova del Suzuki Challenge

e sono terzi assoluti e secondi della classe T2

Esordio “col botto” all’Italian Baja di Primavera – “Artugna Race” per l’equipaggio del Poillucci Team di Roma. Ad Aviano (provincia di Pordenone, in Friuli), dove si è corsa la prima prova del Campionato Italiano Cross Country Rally 2022, Andrea Luchini e Piero Bosco, alla guida della loro Suzuki Nuova Grand Vitara 1.9 TD T2, hanno infatti vinto la prova del Suzuki Challenge e chiuso la gara al terzo posto assoluto, secondi nella classifica della classe T2.

“E’ andata benissimo” ha commentato al termine il “Team Manager”, Antonio Poillucci; “nonostante qualche noia al cambio (a un certo punto non entravano più la quinta marcia e la retromarcia), Andrea e Piero sono stati bravissimi a portare a termine la gara nel migliore dei modi. Si sono anche tolti lo sfizio di vincere la “Power Stage”, cioè la speciale (in questo caso il secondo passaggio) individuata da Suzuki per dare un premio di sei punti a chi, del Trofeo, faceva il tempo migliore. Grandi!”

Luchini-Bosco sono partiti tranquilli (nono tempo al termine del primo passaggio) ma subito dopo hanno iniziato a recuperare posizione su posizione: sono saliti al settimo posto al termine del secondo passaggio, al sesto dopo il terzo e hanno chiuso sul terzo gradino del podio dopo il quarto e ultimo settore selettivo della gara. Senza dimenticare il primo posto nel monomarca Suzuki.

“Quello che abbiamo ottenuto è per noi un risultato eclatante, molto molto gradito. E’ stato un esordio “al top” con la macchina che, a parte il problema al cambio, si è comportata come sempre benissimo. Segno che anche col “cambio di livrea” i risultati rimangono costanti! Ora, stiamo già pensando alla prossima prova, consapevoli di aver conquistato, in ottica campionato, un ottimo risultato”.

La prossima gara della stagione, seconda prova del Campionato Italiano Cross Country Rally 2022 e del 23° Suzuki Challenge, sarà la Baja Rally Adriatico, che si correrà nelle Marche a metà maggio.

