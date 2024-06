Erei ennesi: la Diga Don Sturzo

La diga Don Sturzo è una struttura imponente situata nei territori di Aidone e Ramacca in Sicilia. Questa diga ha dato vita al Lago Ogliastro, un bacino artificiale che ha un ruolo fondamentale nell’irrigazione agricola e nella gestione delle risorse idriche del territorio.

🏞️Diga Don Sturzo

La diga prende il nome da Luigi Sturzo, noto anche come Don Sturzo, un influente sacerdote e politico siciliano. La costruzione della diga ha rappresentato un importante passo avanti per lo sviluppo infrastrutturale della Sicilia, consentendo una migliore gestione delle risorse idriche in una regione che spesso deve affrontare siccità.

🌊Lago Ogliastro

Il lago è circondato da un paesaggio naturale affascinante, che lo rende una meta ideale per escursioni, picnic e birdwatching. Le sue acque tranquille sono un habitat per diverse specie di uccelli acquatici, contribuendo alla biodiversità della zona.

🏡Aidone

Aidone, situato nelle vicinanze della diga e del lago, è un comune ricco di storia e cultura. È noto per il sito archeologico di Morgantina, una città antica che offre una straordinaria testimonianza della civiltà greca in Sicilia. Il museo archeologico di Aidone ospita numerosi reperti, tra cui la famosa statua della Dea di Morgantina.

💧Importanza della Diga e del Lago

Queste infrastrutture rappresentano un esempio di come la gestione delle risorse naturali possa favorire lo sviluppo sostenibile in una regione con sfide climatiche e ambientali.

🌈Conclusione

La diga Don Sturzo e il Lago Ogliastro sono simboli di progresso e resilienza per la Sicilia.

In foto veduta del Lago Ogliastro, 2022, in risalto i colori delle valli eree d’entroterra.

Ph. Filippo Randazzo

