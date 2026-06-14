Storie correlate

savarino uila

ENZO SAVARINO, UILA: “ADESSO, SIA FATTA RISPETTARE L’ORDINANZA DEL PRESIDENTE SCHIFANI A TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI AGRICOLI A RISCHIO SHOCK TERMICO!”

Riccardo Giugno 12, 2026

Arrestato un rapinatore durante un servizio di scorta a Palermo, il SIM Carabinieri Sicilia: “L’efficienza operativa delle donne e degli uomini dell’Arma garantisce sicurezza ai cittadini”

Riccardo Giugno 12, 2026

Incendio Sicily by Car, Cisal: “Palermo non può essere lasciata sola, lo Stato intervenga”

Riccardo Giugno 11, 2026

Ultime notizie

intorcetta

Piazza Armerina guarda alla Cina: un ponte culturale che unisce Confucio e Prospero Intorcetta

Riccardo Giugno 14, 2026
canottaggio 1

IL SINDACO DI REGALBUTO ANGELO LONGO: IL CUORE TORNA A BATTERE AL LAGO POZZILLO

Riccardo Giugno 14, 2026
franco enna

Bottega Culturale: al via il progetto Sulle tracce di Franco Enna

Riccardo Giugno 14, 2026
carnevale estivo

Leonforte: il 18 agosto il Carnevale Estivo

Riccardo Giugno 14, 2026