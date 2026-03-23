Storie correlate

POSTE: FAILP CISAL ENNA, CHIARIMENTI SU NOMINE MENTRE RECAPITO È IN DIFFICOLTÀ

Riccardo Marzo 23, 2026

Messina: cantieristica navale, Fiom Cgil chiede investimenti per rilancio. Mercoledì focus dibattito con la partecipazione dell’autorità portuale, di sindacalisti e rappresentanti delle istituzioni

Riccardo Marzo 23, 2026
cepfas

CEFPAS, FP CGIL Caltanissetta: “Accesso agli atti incompleto e criticità nella procedura concorsuale per assistenti e collaboratori amministrativi”

Riccardo Marzo 20, 2026

Ultime notizie

Referendum Giustizia, Ternullo (FI): “Il popolo è sovrano ma l’Italia ha perso una grande occasione”

Riccardo Marzo 23, 2026
presentazione 11

Ieri sera al teatro Neglia di Enna è stato presentato il cd-book “I canti e le marce della Passione – Il suono della Settimana santa di Enna”,

Riccardo Marzo 23, 2026

Esito Referendum: questa sera il Pd festeggia il risultato

Riccardo Marzo 23, 2026
Fai Piazza armerina 1

Giornate di Primavera Fai: il bilancio della Delegazione di Piazza Armerina

Riccardo Marzo 23, 2026