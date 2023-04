ENZO ARENA E LUIGI SAVOCA: “FELICI PER LA PROMOZIONE IN SERIE A (silver) SIAMO GIA’ AL LAVORO PER PROGRAMMARE LA PROSSIMA IMPEGNATIVA STAGIONE”.

Enna – Tra i protagonisti di questa splendida annata sportiva dell’Orlando Pallamano, culminata con la promozione nella serie A a girone nazionale unico, sono soprattutto due dirigenti che a Enna hanno fatto la storia della pallamano ennese e siciliana.

Luigi Savoca e Enzo Arena (in una foto d’archivio) prima con la formazione femminile e poi anche con il team maschile nei massimi campionati nazionali è sempre stata “l’accoppiata vincente” di questo sodalizio che il prossimo anno, sotto la guida dell’instancabile Flavio Guzzone, si appresta a festeggiare ben 50 anni di attività federale.

Una super stagione per gli ennesi che nonostante la “rivoluzione” dell’estate scorsa con ben 4 partenze eccellenti e il ritiro dall’attività agonistica di Paolo Biondo (passato nello staff tecnico ndr.), sono riusciti ad amalgamare un team che è sempre stato nelle prime posizioni e da dicembre ha iniziato una scalata che l’ha portata al secondo posto solitario che è valso la promozione diretta in serie A (silver) con la conquista anche della Coppa Sicilia di A2 riservata alle migliori formazioni siciliane di seconda serie.

– Orlando Haenna promossa nella categoria superiore ve lo aspettavate?

Enzo ARENA: “aspettarcelo no di certo anche se già in pre-campionato alcuni test amichevoli ci avevano sorpreso positivamente. Aver cambiato assetto alla prima squadra poteva in qualche modo creare scompensi tecnici, ma i risultati conseguiti in campo dicono ben altro”.

Luigi SAVOCA: “è una posizione che ci rende molto orgogliosi, ma che sinceramente nessuno di noi si aspettava l’estate scorsa.

Il gruppo è compatto, si allena sempre con determinazione e i risultati stanno a testimoniare l’ottimo lavoro che quotidianamente effettua lo staff tecnico guidato da Salvo Cardaci”.

– Secondo posto in campionato e convincente vittoria in Coppa Sicilia. Quali sono i segreti?

Enzo ARENA: “nessun segreto in particolare secondo me. I nostri giocatori sono in gran parte giovani alle loro prime esperienze in serie A2. Hanno tanta voglia di imparare e il mix con i “senatori” della squadra (Danilo Guarasci, Nunzio Russo e l’ultimo arrivato Giovanni Rosso ndr.) evidentemente hanno dato ottimi frutti.

C’è ancora molto lavoro da fare, ma il futuro dell’Haenna appare davvero roseo”.

Luigi SAVOCA: “entusiasmo, voglia di stupire e tanto lavoro per questo gruppo di atleti che hanno iniziato a credere sin dalle prime giornate di poter disputare un campionato da protagonisti.

Ovviamente a risultato raggiunto si è registrato un calo di tensione, ma i ragazzi sono stati davvero eccezionali e meritano il salto di categoria che li porterà a confrontarsi con alcune delle migliori realtà italiane”.

– Adesso gli spareggi di Chieti con quale ambizioni?

Enzo ARENA: “siamo molto sereni e andremo a Chieti con l’unico obiettivo di far maturare altre esperienze ai nostri giovani. Purtroppo le ultime settimane di campionato ci hanno privato di alcuni atleti per noi fondamentali con infortuni anche di una certa entità che non ci permetteranno di avere l’organico al completo.

In ogni caso il nostro “scudetto” lo abbiamo già conquistato e dalla prossima settimana inizierà il duro e impegnativo lavoro per costruire la nuova avvincente stagione agonistica”.

Luigi SAVOCA: “ Gli obiettivi sono quelli di una crescita tecnica e mentale di tutto il gruppo con la piena valorizzazione dei nostri under, alcuni dei quali entrati già in pianta stabile in prima squadra. Tutto il gruppo, nonostante le defezioni di atleti molto importanti, si sta allenando con impegno e l’auspicio è quello di continuare su questa scia. Sarà certamente una stagione da ricordare a lungo, ma tutta la dirigenza è consapevole che dall’indomani di Chieti si dovrà iniziare a programmare seriamente la nuova che vedrà la città di Enna nuovamente in serie A”.

