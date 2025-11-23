Altro evento e altro Sold out, tantissimo interesse e moltissima curiosità. Sono arrivati infatti da tutta la Sicilia, per vedere lo spettacolo “Ombre d’Arte”, uno spettacolo/mostra dedicato all’arte macabra che ha carpito l’attenzione e l’interesse di tutti gli spettatori e che ha consentito tra l’altro la possibilità di visionare anche il Convento dei Cappuccini con tutti i suoi “segreti”. Un plauso va alla Compagnia del Vespro per l’ottima organizzazione dell’evento ed un ringraziamento particolare all’Ass. Bottega Cultura per la disponibilità e la grande professionalità

