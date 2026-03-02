ENNA – Seconda tappa siciliana del corso di formazione vocale: successo e partecipazione

Si è conclusa con grande entusiasmo la seconda tappa siciliana del corso di formazione vocale, guidato dal M° Rosario Randazzo, promosso da ARS Cori in collaborazione con il Coro Passio Hennensis. La due giorni ha visto la presenza del Presidente di ARS Cori, Stefano Trimboli.

L’organizzazione dell’evento è stata curata da Gabriella Cammarata, Presidente del Coro Passio Hennensis, insieme al suo gruppo di coordinamento, con la collaborazione del direttore Giovanna Fussone, membro del direttivo regionale di ARS Cori.

Due giorni intensi di studio, confronto e condivisione hanno coinvolto oltre 90 partecipanti tra coristi e direttori, provenienti da diverse realtà corali della Sicilia, uniti dalla stessa passione per il canto e dalla voglia di crescere, confrontarsi e imparare.

Hanno partecipato rappresentanze di coristi e direttori provenienti dalle seguenti realtà corali:

• Coro “Don Enzo Cipriano” – Piazza Armerina

• Coro “Mater Ecclesiae” – Enna

• Coro Parrocchia San Biagio – Enna

• Coro Passio Hennensis

• Coro “Stabat Mater” – Addolorata – Enna

• Coro “Totus Tuus” – Gela

• Corale Polifonica “Cum Grano Salis” – Resuttano e Santa Caterina di Villarmosa

• Schola Cantorum “Mater Dei” – Troina

Il corso si è caratterizzato per un alto livello professionale, con l’analisi di brani polifonici di diversi periodi storici – dal medievale al contemporaneo – per confrontare stili, tecniche e interpretazioni. I partecipanti hanno alternato esercizi tecnici, lavoro corporeo, emissione vocale e momenti di ascolto critico, approfondendo in modo pratico e teorico le dinamiche del canto corale e la capacità di gestire i diversi stili musicali.

Il maestro Rosario Randazzo ha dichiarato :Mi auguro che questa ‘2 giorni’ di formazione corale abbia infuso in tutti i partecipanti nuovo entusiasmo, moltiplicando la gioia del cantare insieme, e spero che ciò si rifletta col tempo in tutta la coralità della nostra associazione.

Con questa iniziativa, ARS Cori conferma il suo ruolo di punto di riferimento per la coralità siciliana, promuovendo momenti di formazione, confronto, rassegne, concerti e raduni regionali in location prestigiose della nostra Isola. L’associazione raccoglie tutte le tipologie di realtà corali, dagli ensemble professionali e scolastici a quelli amatoriali, parrocchiali e giovanili, favorendo inclusione e dialogo tra esperienze diverse. In questi incontri, cori e direttori hanno l’opportunità di condividere tecniche, stili e visioni artistiche, contribuendo alla crescita e alla vitalità della coralità siciliana.

