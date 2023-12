Enna revoca della Ztl

Attivazione ZTL centro storico 23 dicembre 2023 – REVOCA

IL DIRIGENTE

VISTA la nota prot. n. 66783 del 23/12/2023, con la quale la Segreteria CNA di Enna, in accordo con Confartigianato,

Confcommercio e CIDEC chiedono la sospensione della ZTL prevista per le festività natalizie, in particolare per il giorno

23/12/2023;

SENTITO l’ Assessore alla Viabilità e P.L. e l’Assessore alle Attività Produttive e Commercio;

VISTE le Ordinanze n. 611 e n. 612 del 23/12/2023;

VISTI gli artt. 5,7,14, e 39 del D. L./vo del 30/04/92 n. 285 N. CdS;

VISTA la Determina Sindacale n. 55 del 01/06/2018, con la quale il Sindaco ha conferito allo scrivente l’incarico di

Dirigente dell’Area 4 – Polizia Locale;

PRESO ATTO della competenza ad adottare il presente provvedimento da parte del Dirigente, ai sensi dell’art. 107 del

D.Lgs. del 18/08/2000 N. 267 e degli artt. 4/2 e 70/6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i,

ORDINA

REVOCARE l’attivazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL), con relativa chiusura della circolazione veicolare ed il

divieto di sosta per il giorno 23/12/2023, istituita con le precedenti Ordinanze n. 611 e n. 612 del 23/12/2023, per i motivi

espressi in premessa.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

 pubblicazione all’Albo Pretorio;

 pubblicazione sul sito Internet del Comune;

 apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del CdS.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza, che revoca le n. 611 e n. 612 del

23/12/2023, e che è immediatamente esecutiva.

Dalla data di Pubblicazione, avverso la Presente Ordinanza è ammesso ricorso:

– Entro 60 giorni al TAR Sicilia (CT)

– Entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Il redattore L’ E.Q. Area 4 – P.L.

f.to (Isp. F. Barbarino) f.to (Dott. G. Campisi)

IL DIRIGENTE

f.to (Dott. S. Blasco)

