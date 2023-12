Ad Altofonte un concerto gospel nella Chiesa Madre di Santa Maria.

Appuntamento mercoledì 27 dicembre alle 21:00

con le musiche natalizie eseguite da “Total Praise” e la direzione del Maestro Luciana Rumore

23 dicembre 2023

La grande tradizione natalizia del Gospel protagonista di un concerto serale ricco di emozioni, per celebrare gli ultimi giorni dell’anno in uno spirito di condivisione e bellezza.

Ad Altofonte, in provincia di Palermo, mercoledì 27 dicembre si terrà “Gospel Songs”, in programma alle 21:00 nella Chiesa Madre di Santa Maria in piazza Falcone e Borsellino.

A esibirsi, sarà il gruppo “Total Praise”, diretto dal Maestro Luciana Rumore: protagonisti assoluti, i suoni acustici capaci di creare un’atmosfera avvolgente e gioiosa.

Patrocinato dall’amministrazione comunale di Altofonte, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dall’associazione “Futuro Sicilia” presieduta da Pietro Cambria, il concerto a cura di Quintosol Production proporrà celeberrime canzoni quali “Amazing grace”, “When the Saints go marching in” e “Oh Happy day”, ma anche altri brani che appartengono al repertorio natalizio anglosassone quali “White Christmas”, “Santa Claus is coming to town” e “Jingle Bell Rock”, rivisitati e riarrangiati dal Maestro Luciana Rumore.

“Voglio ringraziare – afferma Pietro Cambria – l’assessore comunale al Turismo e Spettacolo Patrizia Antibo e il presidente del consiglio comunale Luciano Corsale per il costante supporto nella realizzazione dell’evento”.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere gospel e per gli amanti delle canzoni natalizie di tutte le età.

L’ingresso è libero.

