Storie correlate

Autismo, Gilistro (M5S Ars): “Numeri che fanno paura, un bambino su 37 nello spettro: facciamo rete tra tutti i soggetti in campo per diagnosi precoce e cure mirate”

Riccardo Febbraio 19, 2026

In un convegno tenuto ieri a Palazzo dei Normanni associazioni, esperti, insegnanti, genitori e istituzioni hanno fatto il punto su autismo e ADHD. Collegate da remoto un centinaio di scuole.

Riccardo Febbraio 19, 2026

La campagna antinfluenzale si concluderà il prossimo 28 febbraio con un forte contributo delle farmacie all’immunizzazione dei cittadini:

Riccardo Febbraio 18, 2026

Ultime notizie

Viabilità provinciale: incontro al Municipio di Valguarnera Caropepe per affrontare l’emergenza delle strade del territorio

Riccardo Febbraio 27, 2026
sindaci 4

I Sindaci interessati al terzo mandato in Sicilia: “Oggi è certa la nostra candidatura – Dichiarata incostituzionale la norma dell’ARS”

Riccardo Febbraio 27, 2026
festa vigili

Prima Festa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 87° Anniversario di Istituzione

Riccardo Febbraio 27, 2026

AC Life Style Erice – Germancar Nuoro 40-25

Riccardo Febbraio 27, 2026