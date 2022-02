Il Castello di Lombardia sempre più sito insieme a tutta l’area circostante, dove si concentrano i maggiori sforzi di investimento dell’amministrazione comunale. Infatti il Comune ha presentato la richiesta per un finanziamento riguardo ad una nuova illuminazione artistica a valere di un bando regionale dell’Assessorato ai beni culturali su un progetto complessivo di 132 mila euro, che l’ ufficio tecnico presenterà nei prossimi giorni. A darne notizia il vice sindaco con delega ai Beni Culturali Francesco Colianni. Il bando è stato presentato solamente da alcune settimane dall’assessorato regionale ai Beni Culturali e riguarda interventi per illuminazione artistica in tutti i castelli siciliani. Il progetto del castello di Lombardia riguarda la nuova illuminazione del secondo cortile, che ha ospitato nella scorsa estate gli eventi estivi tra cui i concerti di musica d’autore come Francesco De Gregori, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia ed Antonello Venditti. “Se sarà finanziato darà ulteriori servizi a quel luogo magico – ha commentato Francesco Colianni – anche se sono molto ottimista che vada in porto”. Così continuano gli interventi sul maniero e le zone circostanti. L’ultimo in ordine di tempo la bonifica, riqualificazione e recupero dell’area sottostante nell’area di Santa Ninfa, delle cosiddette “Sette Stanze”. Ma anche il ripristino della “Via Sacra” che da contrada Baronessa a Enna bassa arriva sino a sotto la Rocca di Cerere, il rifacimento dei muretti e marciapiedi esterni, dei bagni pubblici Ed ancora lo scorso anno la nuova pavimentazione del tratto di strada pedonale che da piazzale Euno porta sino alla Rocca di Cerere. Inoltre sempre nelle scorse settimane la notizia positiva per 2 finanziamenti il primo della Regione di circa 300 mila euro per la messa in sicurezza e soprattutto quello di 3 milioni e 600 mila euro con i fondi del PNRR che riguarderà il Restyling complessivo di tutta l’area non solo del maniero ma anche di quella limitrofa con la creazione anche di un visitor center ed altri servizi aggiuntivi che faranno sempre di più del Castello il sito monumentale per antonomasia ed identitario della città di Enna.

