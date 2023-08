Enna mercato settimanale anticipato al 14 agosto

Anticipazione mercato settimanale di martedì 15 Agosto 2023

IL SINDACO

PREMESSO che il vigente regolamento del commercio su aree pubbliche, approvato con

delibera di C.C. n. 102 del 19/12/2012, ha stabilito che il mercato settimanale di Enna Alta,

Enna Bassa e Pergusa si svolga normalmente il martedì mattina di ogni settimana;

Vista la nota prot. n. 40825 del 09.08.2023, a firma del Responsabile delle OO.SS. che

rappresentano gli operatori del mercato settimanale, con la quale viene richiesta

l’anticipazione del mercato settimanale dal giorno 15 agosto al 14 agosto 2023 ;

Vista la legge regionale 1 marzo 1995 n. 18, art. 8 comma 13;

Considerato che la richiesta è meritevole di accoglimento, in quanto il 15 agosto 2023 è

festivo;

Vista la nota prot. n. 40656 del 08.08.2023 con la quale la società Ecoennaservizi Srl ha

comunicato la disponibilità ad effettuare il servizio di pulizia del mercato settimanale in

data 14.08.2023;

Visti gli artt. 50 e 54 del TUEL 267/2000;

Visto il vigente O.EE.LL.;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate e

trascritte:

 ANTICIPARE la giornata di svolgimento del mercato settimanale dal giorno 15

agosto al 14 agosto 2023

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

 alla Polizia Municipale incaricata della vigilanza per l’esecuzione del presente

provvedimento;

 di dare massima diffusione alla cittadinanza ed agli interessati anche tramite la

pubblicazione sul sito web dell’Ente;

 alle organizzazioni di categoria, alla Questura di Enna, alla Prefettura di Enna e a

Ecoennaservizi Spa.

IL SINDACO

F.to Avv. Maurizio Dipietro

Integrazione Ordinanza n. 14 del 12-4-2023 – Chiusura uffici comunali nelle giornate

del 24 aprile e 14 agosto 2023.

IL SINDACO

Richiamata la precedente Ordinanza n. 14 del 12-4-2023 con cui si disponeva la chiusura uffici

comunali nelle giornate del 24 aprile e 14 agosto 2023.

Ravvista la necessità di meglio specificare, a seguito delle richieste da parte di varie società

sportive e culturali, tra le eccezioni previste dalla predetta ordinanza, anche l’apertura e la

chiusura dei musei e di tutti gli impianti sportivi nelle giornate del 24 aprile e del 14 agosto.

Visto il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la

competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi

pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al

fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti;

Sentite le Organizzazioni Sindacali;

-Visto il vigente TUEL

ORDINA

– Di integrare l’Ordinanza Sindacale en. 14 del 12-4-2023 come segue:

di stabilire la chiusura degli Uffici Comunali nelle seguenti giornate dell’anno 2023:

lunedì 24 aprile;

lunedì 14 agosto.

Dare atto che saranno garantiti i seguenti Servizi pubblici essenziali

– Stato civile, esclusivamente per le denunce di morte;

– Servizi Cimiteriali

– Sicurezza pubblica

e che, altresì, dovrà essere garantita l’apertura e chiusura delle ville nonché dei siti turistici

Torre di Federico, Castello di Lombardia e Sacrario dei Caduti, Musei ed Impianti Sportivi

Dare mandato ai Dirigenti competenti di disporre che vengano garantiti i suddetti servizi.

Dare comunicazione della presente alle OO.SS. aziendali.

Di pubblicizzare la presente determinazione sul sito web del Comune ed all’Albo on line anche

attraverso appositi avvisi pubblici.

Il Sindaco

F.to Avv. Maurizio A. Dipietro

Visite: 92