La Delegazione FAI di Enna propone uno speciale evento d’estate:

L’ALBA DI CERERE A ENNA

Domenica 12 luglio 2026 ore 05:15

Vuoi provare l’esperienza suggestiva di vivere il passaggio dall’oscurità della notte ai colori dell’aurora a Enna, godendo dello spettacolo che offre la magia dell’alba? Partecipa alla passeggiata che ti condurrà dall’ingresso del Castello di Lombardia alla Rocca di Cerere.

🎭 Gli attori della Compagnia dell’Arpa e di Biblioinsieme di Enna racconteranno questi luoghi così come li vide Cicerone nel 70 a.C.

🌄 Quando il sole si sarà definitivamente levato, ti aspetterà una colazione con latte, caffè e biscotti della tradizione ennese.

📍 Ritrovo presso il Castello di Lombardia alle ore 05:15

🚶‍♀️‍➡️ Inizio passeggiata alle ore 05:30

🥐 Colazione alle ore 06:45

🎟️ Contributo minimo suggerito a partire da €5 per gli iscritti al FAI e €7 per i non iscritti. Possibilità di iscriversi al FAI in loco.

ℹ️ Per informazioni: enna@delegazionefai.fondoambiente.it

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