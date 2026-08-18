A San Mauro Castelverde è protagonista la storia dell’enogastronomia siciliana

Venerdì 21 agosto alla Banca dell’Olio delle Madonie la presentazione del libro di Mario Liberto “Storia dell’enogastronomia siciliana. Da Polifemo alla patria alimentare”

SAN MAURO CASTELVERDE (PA) – La cultura del cibo, la storia delle produzioni agricole siciliane e il profondo legame tra territorio, tradizioni e identità saranno al centro del VI Incontro Letterario “Uliveto San Francesco”, in programma venerdì 21 agosto 2026, alle ore 17.00, presso la Banca dell’Olio delle Madonie, in via Monastero 18 a San Mauro Castelverde.

L’appuntamento prevede la presentazione del libro “Storia dell’enogastronomia siciliana. Da Polifemo alla patria alimentare” di Mario Liberto, un’opera che narra l’evoluzione della cucina siciliana attraverso i secoli. Partendo da Polifemo il libro esplora la storia dell’alimentazione e dell’enogastronomia dell’Isola passando in rassegna le dominazioni che si sono susseguite nel tempo mettendo in evidenza l’evoluzione delle produzioni, delle abitudini alimentari e delle tradizioni che hanno contribuito a costruire l’identità della Sicilia.

Per il professore Mario Liberto sarà un ritorno nel territorio maurino dopo avere condotto anni fa un corso di potatura degli olivi. Una occasione per approfondire il rapporto tra cultura, agricoltura, gastronomia e territorio, attraverso una narrazione che parte dalla storia antica della Sicilia e arriva ai giorni nostri, valorizzando il patrimonio alimentare come elemento fondamentale della cultura e dell’economia locale.

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A portare i saluti istituzionali sarà il sindaco di San Mauro Castelverde, Giuseppe Minutilla, mentre a moderare l’incontro sarà Dario Macaione, presidente dell’Associazione Culturale L’Ulivo Capovolto, realtà promotrice dell’iniziativa.

La scelta della Banca dell’Olio delle Madonie come sede dell’incontro assume un particolare significato: uno spazio dedicato alla valorizzazione della cultura dell’olio e delle produzioni del territorio diventa infatti luogo di confronto e di divulgazione, mettendo in relazione il patrimonio materiale della tradizione agricola con quello immateriale della memoria e della cultura.

“Incontri come questo – sottolinea il sindaco Giuseppe Minutilla – rappresentano un’importante occasione per riflettere sul valore della nostra cultura alimentare e sulle radici profonde che legano le comunità siciliane alla terra. La Banca dell’Olio delle Madonie è il luogo ideale per ospitare un appuntamento che unisce letteratura, storia, agricoltura e identità del territorio”.

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