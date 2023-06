Enna il 25 giugno al Castello di Lombardia Yoga Day Festival: c’è ancora tempo per iscriversi

C’è ancora una settimana di tempo per potersi iscrivere per la partecipazione allo Yoga Day Festival che si terrà il prossimo 25 giugno al Castello di Lombardia.

L’evento ideato da tre professioniste del settore è organizzato in collaborazione con il Comitato Sicilia e Enna Uisp

Ecco tutti i dettagli

Costo per partecipante: 10€

Costo per accompagnatore: 5€

*Modalità d’iscrizione e partecipazione*

Effettua il bonifico all’iban: IT17Z0306983670100000007721

Beneficiario: Centrostudi YoDanza

Causale: Evento 25 giugno

Manda una mail all’indirizzo yogadayfestivalenna@gmail.com

– Allega la ricevuta del bonifico

– Scrivi il tuo nome e cognome

Nota: nel caso in cui acquistassi più ticket con un unico bonifico, specifica nella mail tutti i nomi e se si tratta di partecipanti (10€) o di accompagnatori (5€).

– Dati i posti limitati per alcune classi, laboratori e trattamenti, prenota via mail anche le attività per assicurarti il tuo posto.

Al tuo arrivo all’evento, passa dalla reception del Castello di Lombardia per la registrazione!

***

*Pernotto*

Se vieni da fuori, può esserti utile sapere che abbiamo pattuito convenzioni del 10% con le seguenti strutture, a cui presumibilmente se ne aggiungeranno presto altre:

Blanko EcoChic 328 657 2731

La Casa sulla Roccia 328 384 0106

Habitat 72 Apartments 328 657 2731

Per qualsiasi domanda o informazione:

Valentina 328 384 0106

Carmen 320 815 9781

Cristiana 327 830 9252

