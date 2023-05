Enna il 23 maggio seminario di Baskin organizzato da Uisp e Apief

Seminario “Il Baskin Scolastico Siciliano, Giochi Sportivi Studenteschi” La Sezione Territoriale Baskin Sicilia, in collaborazione con l’Uisp Sicilia, e l’a.p.i.e.f. affiliata c.a.p.d.i, organizza un seminario, rivolto ad insegnanti, studenti di Scienze Motorie, specializzandi TFA sostegno, denominato “Il Baskin Scolastico Siciliano, Giochi Sportivi Studenteschi”.

Il seminario, completamente gratuito, si pone l’obiettivo di fornire ai docenti, elementi che consentano di proporre, in orario curricolare e non, un’attività di gioco/sport sulla specialità del baskin che coinvolga gli studenti, indipendentemente dalle abilità motorie già acquisite, con approfondimenti dedicati all’attività di inclusione.

Il seminario si svolgerà martedi 23 maggio 2023, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso il Palazzetto dello Sport di Enna, piazzale De Coubertin. I docenti interessati all’iniziativa possono sottoscrivere e inviare al Prof. Diana Giuseppe, a mezzo posta elettronica, il modulo di adesione allegato al seguente indirizzo mail: giuseppe.diana33@gmail.com , entro e non oltre il 20 maggio 2023. Relatori: Prof. Battaglia Giuseppe, Prof Diana Giuseppe, Prof. Vaccarella Marco.

