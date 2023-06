Enna ieri al teatro Garibaldi serata conclusiva dei festeggiamenti del ventennale del CLub Unesco di Enna

Ventennale Club per l’UNESCO di Enna

Serata conclusiva degli eventi celebrativi del Club per l’UNESCO di Enna, da vent’anni impegnato nel territorio della provincia di Enna a diffondere e promuovere gli ideali e gli obiettivi dell’UNESCO nei campi dell’Educazione, Scienza, Cultura e Comunicazione.

La serata suddivisa in quattro momenti è stata caratterizzata dalle letture del libro “Dell’amore e della verità” del socio onorario Riccardo Franzone, scandite dalle proiezioni immersive create da Natascia Vicari D’Amico e dalla performance “Lana di vetro” realizzata dalle ragazze della compagnia SBAM dance connection di Melissa Zuccalà.

