Questi gli orari delle navette gratuite per il giorno 2 luglio festa della patrona

NAVETTE DEL 2 LUGLIO 2022

Navetta 1 (N° 2 BUS PICCOLI)

“Piazza Matteotti (Balata) – Via Pergusa – Parcheggio Pisciotto –

Via Pergusa – Piazza Matteotti (Balata)”

Bus 1 16.00 / 24.00

Bus 2 16.10 / 00.10

Navetta 2 (N° 1 BUS GRANDE)

“Enna Bassa Terminal – Via Pergusa – Monte Cantina – Via Aidone

– Enna Terminal Bus – Corso Sicilia – Via Pergusa – Enna Bassa

Terminal”

Bus 1 16.00 / 01.00

Navetta 3 (N° 1 BUS GRANDE)

“Pergusa – Enna Bassa Terminal Bus – Via Pergusa – Enna

Terminal Bus – Via Pergusa – Enna Bassa Terminal Bus – Pergusa”

Bus 1 16.00 / 24.00

Navetta 4 (N° 1 BUS GRANDE)

“Ferrante – S. Lucia – Via Pergusa – Enna Terminal Bus – Via

Pergusa – S.Lucia – Ferrante”

Bus 1 16.00 / 23.30

Visite: 72