La 𝗣𝗿𝗼 𝗟𝗼𝗰𝗼 𝗘𝗻𝗻𝗮 per contribuire all’impegno dell’amministrazione comunale per un risveglio della città per l’estate 2026 proporrà diverse serate con musica, Cabaret e tanto divertimento, iniziamo 𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟭𝟮 𝗟𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼 con la giornata dedicata ai bimbi, ” 𝗜𝗹 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗜𝗻𝗰𝗮𝗻𝘁𝗮𝘁𝗼” all’interno del castello di Lombardia allestiremo un’area tutta per loro con 𝗴𝗼𝗻𝗳𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶, 𝘁𝗿𝘂𝗰𝗰𝗮 𝗯𝗶𝗺𝗯𝗶 𝗽𝗮𝗹𝗹𝗼𝗻𝗰𝗶𝗻𝗶 𝗲 𝗹𝗼 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗮𝗴𝗼 𝗨𝗳𝗼.

𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟭𝟳 𝗟𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼 la serata sarà dedicata alle 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲, infatti grazie alla collaborazione con le guide turistiche ennesi si svolgeranno le visite guidate in notturna del Castello dove, all’interno troverete tante sorprese per passare una serata all’insegna dell’arte, della storia e del divertimento (è previsto un contributo).

𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟱 𝗟𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼 avremo la terza edizione di ” …𝗘 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶 𝘂𝘀𝗰𝗶𝗺𝗺𝗼 𝗮 𝗿𝗶𝘃𝗲𝗱𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲” con le 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗵𝗲, il concerto “𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗻𝗶 𝗰𝗼𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝘀𝗶” una cover band di 𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗕𝗮𝗴𝗹𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗠𝗼𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶 e a rendere la serata ancora più divertente e piena di cabaret e Magia avremo, direttamente dal programma televisivo 𝗦𝗶𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗯𝗮𝗿𝗲𝘁 il “𝗠𝗮𝗴𝗼 𝗣𝗹𝗶𝗽” 𝗶𝗹 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼.

𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟮𝟭 𝗔𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 ci sarà il Concerto del cantautore 𝗣𝗼𝘃𝗶𝗮 che festeggia 20 anni dalla sua 𝘃𝗶𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝙖 𝗦𝗮𝗻𝗿𝗲𝗺𝗼 e che presenterà un concerto veramente unico e coinvolgente.

𝘾𝙤𝙢𝙚 𝙩𝙪𝙩𝙩𝙞 𝙜𝙡𝙞 𝙚𝙫𝙚𝙣𝙩𝙞 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙋𝙧𝙤 𝙇𝙤𝙘𝙤 𝙀𝙣𝙣𝙖 𝙡’𝙞𝙣𝙜𝙧𝙚𝙨𝙨𝙤 è 𝙜𝙧𝙖𝙩𝙪𝙞𝙩𝙤

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