GIUNTA COMUNALE: GIURAMENTO DEL VICE-SINDACO MARINO, FONDI PER LA FESTA PATRONALE E MISURE PER LE FAMIGLIE

La seduta odierna ha segnato l’ingresso ufficiale della deputata Stefania Marino nell’esecutivo Crisafulli e ha avviato una serie di provvedimenti sulla festa patronale, con il reperimento di risorse, anche extracomunali.

Si è riunita questa mattina la Giunta comunale di Enna in una seduta che ha unito un momento istituzionale di rilievo alla trattazione di provvedimenti concreti a favore della città. Ad aprire i lavori, il giuramento – non con poca emozione – dell’onorevole Stefania Marino nella veste di Vice-Sindaco e Assessore al Welfare e alla Coesione Sociale; a seguire, una serie di deliberazioni sulla festa patronale di Maria Santissima della Visitazione e reperimento di risorse per le attività del comune, istruzione e welfare familiare.

Festa Patronale: risorse ampliate e piano di sicurezza aggiornato. Il Sindaco Mirello Crisafulli ha comunicato alla giunta di essersi personalmente attivato per rafforzare il capitolato relativo ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Visitazione, Patrona di Enna, avviando un’interlocuzione con soggetti privati che contribuiranno ad ammortizzare i costi per i servizi offerti durante le celebrazioni e anche con la Regione per rimpinguare il capitolato per la Festa della Patronale e gli appuntamenti collaterali, che quest’anno saranno ricchi di eventi e momenti di comunione.

Sul versante della sicurezza pubblica, l’Assessore Tiziana Arena ha illustrato la necessità di aggiornare il Piano di Emergenza dell’evento da sottoporre a Prefettura e Questura coordinandotutti i soggetti preposti alla gestione della sicurezza.

Contributi regionali per la mensa nelle scuole dell’infanzia. Su proposta dell’Assessore Marinella Adamo, la Giunta ha approvato un atto d’indirizzo per destinare alle famiglie ennesi un finanziamento assegnato dalla Regione Siciliana, con l’obiettivo di ridurre il costo della refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia statali per l’anno scolastico 2025/2026. Il provvedimento risponde a un bisogno concreto delle famiglie ennesi.

Il Comune parteciperà al bando Fondazione Sicilia per le scuole dell’infanzia con l’obiettivo di intercettare risorse aggiuntive a beneficio del sistema educativo cittadino per la fascia 0-6 anni.

«Oggi abbiamo completato la nostra giunta con il giuramento di Stefania Marino, una figura che porterà competenza e sensibilità nei temi del welfare e della coesione sociale – ha dichiarato il sindaco Mirello Crisafulli – Contemporaneamente, abbiamo lavorato su provvedimenti concreti: dalla festa patronale, che è un momento identitario fondamentale per Enna, alle famiglie con figli nelle scuole dell’infanzia. È questo il metodo che vogliamo seguire: amministrare con attenzione ai bisogni reali dei cittadini».

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