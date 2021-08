Enna domani alla Camera di Commercio incontro sul Credito Sportivo

Sport e Cultura. La leva finanziaria dell’Istituto per il Credito Sportivo. E’ il tema di un incontro che si terrà domani 2 agosto dalle 16,30 nel salone della Camera di Commercio di Enna, promosso dall’Ordine dei Commercialisti e che vedrà la partecipazione rappresentanti degli ordini professionali tecnici e soprattutto il rappresentante per la Sicilia Orientale dell’Istituto per il Credito Sportivo Gianluca D’Antoni. Il programma completo sulla locandina.

Visite: 48