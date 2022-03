“Dall’Umano al Divino” mostra fotografica alla Sede Pro Loco

Dopo due anni di stasi, di calma piatta, senza voglia di progettare per paura di vedere

sfumare tutto il lavoro per un nuovo peggioramento dell’emergenza sanitaria, ci siamo

reinventati, abbiamo istituito un tavolo programmatico permanente con la Pro Loco

Giovani per mettere in cantiere alcuni eventi per la primavera e ci siamo fatti prendere un

pò la mano dall’entusiasmo del decimo anno e di poter creare nuovamente eventi tanto

che abbiamo cercato nuovi contatti, altri collaboratori, associazioni da poter coinvolgere.

Primo fra tutti i nostri progetti è “Monumenti in Cultura” che ci permette di organizzare

diversi eventi valorizzando e rendendo vivi e attivi i nostri Monumenti principali, Castello di

Lombardia e Torre di Federico. Per la realizzazione di questo progetto abbiamo già firmato

un protocollo d’intesa con Maurizio Vetri e la sua casa editrice per presentazione libri ed

incontri di poesia, ora abbiamo stipulato un nuovo accordo con gli ennesi Andrea Lattuca e

Fabio Marino, fotografi per passione e per diletto, per la realizzazione di una mostra

fotografica sui riti della Settimana Santa ennese. Anche questa collaborazione sarà foriera

di altri eventi fotografici per i quali ognuno dei soggetti coinvolti si spenderà secondo le

proprie peculiarità. La Mostra fotografica “dell’umano e del divino” che sarà visitabile dal

27 Marzo al 24 Aprile presso la sede Pro Loco all’interno del Castello di Lombardia, farà

da perfetta cornice anche per la Presentazione del libro di Fabio Marino “La Settimana

Santa a Enna. Diario visivo di segni e rituali tradizionali” . Con i due fotografi ennesi

Lattuca e Marino, abbiamo anche concordato una futura collaborazione per alcune novità

nel campo fotografico ed abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare con la seconda

edizione del Concorso Fotografico Nazionale organizzato da loro “La Settimana Santa a

Enna:Dalla Fede al Rito” . Presto nuovi eventi, nuovi appuntamenti, nuove collaborazioni.

Chiunque abbia voglia di spendersi per la propria città è il benvenuto nella Pro Loco di

Enna perché noi siamo convinti che la pluralità è una ricchezza per un’associazione di

volontariato.

