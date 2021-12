Enna, dal Comune al via lavori pubblici per poco più di 1 milione di euro

Poco più di 1 milione di euro per interventi in particolare sulla viabilità cantierabili quasi immediatamente. Sono quelli che ha programmato l’assessorato ai Lavori Pubblici del comune di Enna guidato da Francesco Alloro e che dovrebbero andare a risolvere alcuni annosi problemi sulla viabilità che si trascinano ormai da anni. Ad esempio come quello in via Livatino ad Enna bassa sulla strada che immette al complesso Ennadue dove saranno impegnati circa 100 mila euro per un rifacimento definitivo. Ma non meno importanti sono gli interventi per circa altri 100 mila euro sulle strade extraurbane ma che ricadono sempre sul territorio comunale. Ed un altro molto atteso da tutti i cittadini e che ha sempre suscitato non poche polemiche quello previsto su un tratto del Belvedere Marconi in particolare quello sottostante il palazzo delle Poste dove si andranno a spendere circa 430 mila euro per il rifacimento della pavimentazione in modo da renderla uniforme con quella parte che è stata già rifatta negli anni passati. Inoltre si dovrebbe intervenire anche per il rifacimento dell’illuminazione artistica. Sempre riguardo ad interventi che interessano sia la viabilità che l’arredo urbano, altre 100 mila euro sono state destinate per il completamento degli interventi di rifacimento della pavimentazione di piazza Mazzini di fronte il Duomo. Ed infine ma non meno importante circa 350 mila euro per il completamento degli interventi di riqualificazione del quartiere della via Toscana ad Enna bassa dove sono stati previste risorse per circa 350 mila euro. Ma l’amministrazione comunale inizia anche a guardare con una certa attenzione ai fondi previsti dal Pnrr. In particolare a quelli previsti per l’edilizia scolastica. Sono infatti diversi i bandi che prevedono risorse finalizzate a questo settore. Ed al Comune nei prossimi giorni inizieranno le riunioni per capire come eventualmente partecipare a queste importanti opportunità.

Visite: 61