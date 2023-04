Enna: cosa c’è da vedere per i turisti nel ponte di Pasqua e Pasquetta

Tanto da vedere per i turisti che arriveranno a Enna nel ponte di Pasqua e Pasquetta che di fatto inizierà domani mattina.

Infatti sia i beni monumentali e musei che dipendono dal Comune che quello regionale archeologico saranno aperti in tutti i tre giorni.

Dalle 9 alle 18 da domani a lunedì sarà aperto il museo archeologico regionale Varisano in piazza Mazzini e la stessa cosa anche i musei di competenza comunale, dalle 10 alle 19 quello multimediale del Mito nei pressi della rocca di Cerere che quello aperto da circa 2 settimane multimediale e sensoriale delle Confraternite nei locali dell’ex convento dei Cappuccini.

si potranno visitare anche con lo stesso orario anche il Castello di Lombardia e la Torre di Federico ed anche il santuario di Papardura e il sacrario dei caduti all’interno della chiesa di Santa Chiara.

Ci si augura che oltre a tutto ciò si possano aggiungere anche tante chiese aperte ed anche un buon numero pubblici esercizi in particolare della ristorazione e bar in modo da offrire al turista una città veramente turistica.

Per gli amanti della gita fuori porta invece dall’Azienda delle foreste fanno sapere che da domani a lunedì saranno aperte tutte le aree attrezzate come al Parco Ronza ma anche quelle presenti nella zona Proserpina a Pergusa, e nelle riserve Altesina e Monte Sambughetti.

