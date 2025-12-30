Enna continuano gli appuntamenti del cartellone natalizio
Continuano gli eventi del Natale ad Enna, oggi al Teatro Neglia, alle ore 20.30, “10 corde in concerto;
– giorno 3 Gennaio, al Teatro Neglia, alle ore 20.30, Memorial Andrea D’Amico “Io l’ho conosciuto”
– giorno 4 Gennaio, al Teatro Neglia, alle ore 20.30, ritorna “Candele in Musica” con “Musica da Oscar, i grandi successi del Cinema “;
– giorno 5, Chiesa del Carmine, alle ore 20, Concerto inaugurale “Un’armonia che ritorna “, in occasione della riapertura della Chiesa del Carmine, con violino, pianoforte e violoncello;
– giorno 6 gennaio, al Teatro Neglia, alle ore 17.30 (I^Spettacolo) e alle ore 20.30 (II^Spettacolo), direttamente da Live Show (La trasmissione televisiva più vista in Sicilia), lo Spettacolo “Sono figlio unico “, con il Grande Carmelo Caccamo, Cristiano Di Stefano, Nuccio, Kevin, ecc…