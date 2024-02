Enna celebra Simone Patrinicola – di Valeria Restuccia

Enna celebra Simone Patrinicola

Il 14 e il 15 febbraio si svolgerà, nella centrale piazza Umberto I di Enna, un importante evento che celebrerà il pilota ennese Simone Patrinicola, campione italiano Gran Turismo endurance su Ferrari 488 Evo challenge. La sua carriera nel mondo dei motori iniziava sin da bambino con i Kart nel 1997, proseguendo con la partecipazione al Campionato Svizzero categoria “Puffi” con competizioni svolte in vari circuiti italiani, svizzeri e francesi. Nel 2009 esordiva ufficialmente quale pilota automobilistico nel Campionato Nazionale “Gloria Scouting Cup”, arrivando secondo nella classifica finale assoluta dedicata agli esordienti. Inoltre aveva la sua prima esperienza ufficiale in Formula Renault 2000 nel Winter Trophy e prendeva parte al Motorshow di Bologna categoria Formula Renault 2000 Light. L’anno successivo ha partecipato al Campionato Nazionale Formula 2000 Light, arrivando quarto nella classifica assoluta finale e vincitore della categoria under 17. Nel 2018 è presente in diverse tappe del campionato nazionale “3 ore endurance champions cup” ottenendo la vittoria assoluta nella “3 ore di Imola”, un terzo posto assoluto nella “3 ore di Misano” ed un quarto posto assoluto nella “3 ore di Monza”. Nel 2020 partecipa alla “12 ore di Pergusa” del Campionato 24hours series con la Porsche GT3 cup salendo sul podio e infine nel 2022 è diventato Campione Italiano GT3 AM con il team Audi Sport Italia. Per ultimo, nel maggio dello scorso anno a Pergusa, nella gara endurance di 2 Ore Simone Patrinicola ha vinto nella classe GT Cup ProAm e nell’intera divisione GT CUP, con la scuderia Best Lap, ottenendo un duplice successo nella classe ProAm della GT Cup e nell’intera divisione GT Cup. L’evento previsto in questa settimana nel centro storico del Capoluogo con il patrocinio del Comune di Enna prevede l’esposizione della Ferrari 488 EVO Challenge e l’esperienza VR e simulatore Sim Racing, il tutto con un Dj Set.

Valeria Restuccia

