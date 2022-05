Enna, arrivano altri 350 mila euro per il Castello di Lombardia

Un ulteriore finanziamento regionale per interventi di recupero e conservazione del Castello di Lombardia. Lo annuncia l’ex vice sindaco di Enna Francesco Colianni che si è molto impegnato in questi anni per il recupero e la valorizzazione del maniero monumento simbolo della città facendoli arrivare importanti risorse economiche con numerosi finanziamenti. Si tratta di poco meno di 360 mila euro per la riqualificazione del muro perimetrale tra il secondo ed il terzo cortile del castello di Lombardia a rischio crollo.

