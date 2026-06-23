Enna – Alla Casa di Giufà il “Viaggio nell’Appennino siciliano” di Luca Alerci

Mercoledì la presentazione del libro dedicato ai luoghi, al clima e allo spopolamento della Sicilia montana

Mercoledì 24 giugno 2026, alle 18.30, alla Mediateca comunale di Enna “Casa di Giufà”, sarà presentato il libro “Viaggio nell’Appennino siciliano” di Luca Alerci, pubblicato nel 2025 da Tarka, casa editrice specializzata in ambiente e cultura del territorio.

L’iniziativa rientra nel calendario di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Il volume è un’opera composita che dalla saggistica approda gradualmente alla narrazione. La prima sezione descrive i luoghi più significativi dell’Appennino siciliano e i suoi principali valichi; la seconda raccoglie le testimonianze letterarie che hanno raccontato questi territori remoti. La terza parte è dedicata alle stagioni della Sicilia montana, al suo clima particolare – ora arido, ora nebbioso e nevoso – e agli scenari aperti dalla crisi climatica. La quarta raccoglie due racconti incentrati sulla scomparsa di un mondo arcaico, sullo spopolamento e sulla prospettiva, apparentemente irreversibile, della desertificazione demografica. Il volume è corredato dalle fotografie dell’autore.

Luca Alerci è nato e vive a Enna. Collabora con riviste letterarie cartacee e online, tra cui “Limina”, “Nazione Indiana”, “La Balena Bianca”, “Left”, “Lucialibri”, “The Book Advisor” e “Scorci”. Ha partecipato alla raccolta “Ancora guerre”, pubblicata dall’Istituto Poligrafico Europeo nel 2022, e scrive articoli e approfondimenti di meteorologia e climatologia per alcune testate siciliane. È docente di Scienze e di sostegno nella scuola pubblica.

A dialogare con l’autore saranno Pietro Colletta, presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna e docente dell’Università di Palermo, ed Elisa Di Dio, scrittrice, drammaturga e attrice.

L’ingresso è libero.

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