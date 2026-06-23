Pizza Enna Fest 2026: cinque giorni tra gusto, tradizione, spettacolo e artigianato nel

cuore della Sicilia: mercoledi 24 Giugno alle ore 18.00 inaugurazione in piazza

Europa.

Dal 24 al 28 giugno Piazza Europa si trasformerà nel cuore pulsante delle eccellenze

ennesi con il Pizza Enna Fest 2026, la manifestazione che celebra la pizza, le

produzioni agroalimentari locali, l’artigianato e la cultura del territorio.

L’inaugurazione ufficiale è in programma mercoledì 24 giugno alle ore 18:00,

dando il via a cinque giorni ricchi di appuntamenti pensati per cittadini,

famiglie, turisti e appassionati del buon cibo.

Protagonista assoluta sarà naturalmente la pizza, affiancata da un calendario di

eventi che valorizzerà alcune delle più importanti eccellenze enogastronomiche della

provincia. In programma le masterclass dedicate alla pizza, alla birra artigianale,

alle bollicine e al Piacentinu Ennese DOP, con degustazioni guidate e momenti di

approfondimento curati da esperti e produttori.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 spicca la prima Sagra del Piacentinu

Ennese DOP, un’occasione speciale per promuovere e far conoscere uno dei prodotti

simbolo del territorio, riconosciuto e apprezzato a livello nazionale.

Durante la manifestazione troveranno spazio anche numerosi talk e incontri tematici

dedicati alla valorizzazione del territorio, alle produzioni di qualità, all’impresa,

all’artigianato e alle prospettive di sviluppo locale.

Piazza Europa ospiterà inoltre le Botteghe dell’Artigianato Artistico CNA, dove i

visitatori potranno ammirare da vicino il lavoro dei maestri artigiani, assistere a

dimostrazioni dal vivo e scoprire tradizioni e mestieri che rappresentano una parte

fondamentale dell’identità ennese.

Non mancherà l’intrattenimento: ogni sera il Pizza Enna Fest proporrà spettacoli e

momenti di animazione per tutte le età. Ad aprire il programma sarà, nella serata

inaugurale del 24 giugno, il celebre gruppo comico I Quattro Gusti, protagonista di

uno spettacolo all’insegna della comicità siciliana e del divertimento.

Il Pizza Enna Fest si conferma così non solo un appuntamento dedicato al gusto, ma

anche un grande evento di promozione territoriale, capace di mettere in rete

imprese, produttori, artigiani, associazioni e istituzioni per raccontare il meglio di

Enna e della sua comunità.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale www.pizzaennafest.it.

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