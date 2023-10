Enna al via la festa della lettura e del libro

A partire da domani 19 ottobre 2023 la nostra associazione inizia una nuova avventura alla scoperta del mondo antico e del suo straordinario patrimonio materiale e immateriale fatto di storie affascinanti che promuoveremo attraverso la lettura ad alta voce.

Avviamo domani, infatti, le nostre attività nell’ambito di un meraviglioso progetto in rete dal titolo XENIA. LETTURE NELLA MAGNA GRECIA, finanziato dal bando Cepell Ad Alta Voce 2022.

Al nostro fianco tanti soggetti pubblici e privati del Mezzogiorno, dalla Campania alla Sicilia passando per Calabria e Puglia, guidati dall’associazione Mine Creative, molto impegnata nella promozione della lettura in Campania.

Ospite d’eccezione per questo primo step del progetto a Enna lo scrittore di origini siciliane Dino Ticli, che ha recentemente pubblicato una raccolta di racconti mitologici per bambini, FEDELI E INNAMORATI (Edizioni della Sera).

Dino Ticli, autore pluripremiato, incontrerà il 19, il 20 e il 23 ottobre prossimi alcune classi delle scuole primarie ennesi – Santa Chiara, Neglia e De Amicis – e della scuola Cavour di Catania.

Siamo certi che sarà bello e interessante per chi parteciperà conoscere dei ed eroi della Grecia antica attraverso la voce di uno dei più noti esponenti della letteratura per l’infanzia nel panorama nazionale.

#cepell #adaltavoce

