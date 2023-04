Sedici squadre non solo siciliane oltre 300 persone tra atleti, dirigenti e tecnici più tantissime altre al seguito.

Sono solo alcuni numeri del torneo giovanile di Pasqua che prende il via domani 5 aprile per concludersi sabato prossimo.

Ad organizzare l’evento la società Progetto Enna Sport 2004 del presidente Luigi Di Dio con il patrocinio del Comune del Collegio dei rettori delle confraternite con la collaborazione dell’Enna calcio.

La presentazione domani pomeriggio alle 17 alla Sala Cerere dopo che tutti gli atleti avranno sfilato per la via Roma partendo dal Castello di Lombardia per raggiungere piazza San Francesco.

Gli incontri relativi alle categorie Pulcini ed Esordienti si terranno sui campi di Pergusa ed al Gaeta di Enna.

