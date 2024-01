Enna al Sorseggio il 5 gennaio Onorata Società

VENERDÌ LIVE – ONORATA SOCIETÀ – SORSEGGIO – Ven.05/01/2024

VENERDÌ 5 Gennaio fantastico EVENTO LIVE al Sorseggio..arrivano gli ONORATA SOCIETÀ !!

“L’Onorata Società”, band Ragusana, preferisce non definire il proprio genere musicale in quanto, in continuo divenire, cresce e si forma insieme a loro.

Musica forte, che giunge dritta al cuore, proponendosi come bandiera di cultura dei popoli, di riscatto sociale.

Arte e musica che sul palco si trasformano in un trascinante e ed esplosivo momento di tensioni creative e di allegria e riflessione, scandito da un sound singolare e coinvolgente.

“Onorata società” è rigorosamente autrice dei testi e delle musiche.

Negli ultimi 4 anni gli Onorata hanno calcato centinaia di palchi, condividendoli anche con artisti di caratura nazionale ed internazionale tra cui Manu Chao, 99Posse, Lello Analfino & Tinturia, Sud Sound System, Alpha & Omega, Roy Paci, Rita botto, Rocco Hunt, Deborah Iurato, oltre ad aver partecipato a vari festival, come Musicultura (Macerata), il Festival Antimafia di Milano, e vinto il premio come Miglior Performance live al Lennon Festival.

La band, dopo “Follow me” e “Medicina Popolare”, ha messo al mondo il terzo album: “L’Anima Animale”. Otto tracce che si affacciano a nuove e accattivanti sonorità che accompagnano l’impegno e l’ironia dei testi,

attraverso un viaggio iniziato da tempo e che vede adesso coinvolti tra i passeggeri, Lello Analfino (leader dei tinturia) che si è occupato della supervisione artistica e Francesco Prestigiacomo che ha curato arrangiamenti e produzione.

L’anima animale è stato anticipato da due singoli “Felicemente social” e “Senza confini” uscito in anteprima nazionale su Tgcom24 e successivamente su repubblica.it.

