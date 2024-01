Michael Yamashita

Sulle tracce di Marco Polo

Le opere del grande fotografo nippo-americano inaugurano il nuovo spazio culturale Il PURGATORIO

Centuripe – 5 gennaio – 5 maggio 2024

Sarà inaugurato il 5 gennaio alle ore 18 un nuovo centro Culturale a Centuripe destinato a valorizzare le arti contemporanee. Lo spazio, adeguato grazie ai fondi delle infrastrutture sociali, è l’Ex Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, ceduta al Comune di Centuripe grazie ad un comodato d’uso gratuito da parte della Diocesi di Nicosia. Costruita nella prima metà del Seicento la Chiesa diventa 1645 la prima Chiesa Madre di Centuripe. Con l’aumento della popolazione e la costruzione dell’attuale Chiesa Madre (fine Seicento), perde importanza e torna a essere la chiesa delle Anime del Purgatorio. Sconsacrata e abbandonata a metà Novecento è diventata, negli anni, un deposito. Negli anni Novanta è stata restaurata per preservare gli affreschi fitomorfi presenti nel presbiterio, ai lati del quale sono presenti due affreschi che raffigurano il sacrificio di Isacco a destra e le pene di Giobbe a sinistra. Grazie a questa nuova destinazione lo spazio, dall’alto valore storico, potrà essere nuovamente fruito per ospitare mostre d’arte, concerti , rassegne di cinema, presentazioni di libri ed è destinato a diventare un polo culturale di importanza regionale.

Per il Sindaco Salvatore La Spina: “con l’apertura del centro culturale Il Purgatorio si realizza un sogno iniziato tre anni fa, quello di creare uno spazio polifunzionale destinato a valorizzare l’arte contemporanea. Ringrazio per questo Don Pietro Scardilli, che ha concesso in comodato d’uso gratuito al Comune l’ex Chiesa del Purgatorio. Oggi Centuripe può essere considerato un modello ed è in grado offrire due Musei Regionali, il Museo Archeologico e il Museo Antropologico, il centro Espositivo L’Antiquarium che ospita al momento una mostra sull’Operazione Husky e questo nuovo spazio più legato alla contemporaneità. Inaugurare il centro con un mostro sacro della fotografia mondiale come il maestro Yamashita mi riempie di orgoglio e proietta Centuripe tra i luoghi più interessanti e attivi in Sicilia dal punto di vista culturale.

La mostra “Sulle tracce di Marco Polo” di Michael Yamashita è stata realizzata grazie al contributo dell’Assessorato allo Sport, turismo e spettacolo della Regione Sicilia, ripercorre le orme del leggendario esploratore in un’avventura contemporanea attraverso gli affascinanti territori dell’Asia centrale, circondati per secoli da un’aura mitica e leggendaria.

Seguendo il percorso tracciato nel Milione, Yamashita si immerge negli scenari, nelle città e nelle culture più disparate e rivela i cambiamenti e le sfide affrontate nei vari territori nel corso dei secoli.

Partendo dall’Italia, la patria di Marco Polo, il fotografo intraprende la via percorsa dal mercante nel XIII secolo e attraversa regioni come Turchia, Iran, Afghanistan, Birmania, Cina e India.

Le immagini che ci consegna catturano con rispetto e sensibilità la bellezza mozzafiato delle montagne dello Sri Lanka, la poesia del fiume Tonle Sap al tramonto, la maestosità della Grande Muraglia Cinese, la vita quotidiana delle persone che ancora vivono lungo le rotte carovaniere di un tempo.

Attraverso i suoi scatti, apprendiamo come le tradizioni e i paesaggi di questi luoghi si siano evoluti nel corso dei secoli, mantenendo però salda la connessione con la propria storia.

Fotografia ed esplorazione diventano per Yamashita due facce della stessa medaglia e lavorano in sinergia per restituire l’essenza più profonda di queste terre antiche e del loro lascito millenario, colmando la distanza tra passato e presente.

La mostra curata da Biba Giachetti e Melissa Camilli in collaborazione con Sudest 57 vuole essere un tributo all’audacia di due esploratori, il fotografo Michael Yamashita e il mercante Marco Polo, che hanno scoperto e raccontato, ciascuno a modo proprio, mondi nuovi e situazioni inedite, ma anche un invito a continuare a esplorare e apprezzare la bellezza e la diversità di un mondo in continua evoluzione.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni tranne il lunedì a partire dal 6 gennaio fino al 5 maggio dalle ore 9 alle ore 14.

Scheda tecnica e servizi mostra

Michael Yamashita – Sulle tracce di Marco Polo

Centro Culturale il Purgatorio – Centuripe

5.1.2024 – 5.5.2024

A cura di

Biba Giacchetti e Melissa Camilli

In collaborazione con Sudest57

Ente Promotore

Comune di Centuripe

Con il Contributo di Regione Siciliana – Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello Spettacolo

Coordinamento organizzativo

Francesca Lanuara

Identità Visiva

Oz Web agency di Osvaldo Risiglione

Organizzazione e gestione mostra

SiciliAntica

Stampa testi in mostra

Stamps Point srl

Accoglienza e visite guidate

Servizio Civile Universale

Progettazione e direzione dei lavori sala espositiva

Gaetano Leanza

Restauro e allestimento sala espositiva

Manusia Restauri con la collaborazione di Salvatore Mancuso

Inaugurazione

5 gennaio 2024, ore 18

Prezzo del Biglietto

Ingresso gratuito

Orario e

Martedì – domenica, ore 9.00 – 14.00

Chiuso il lunedì

Servizio Visite Guidate

A cura del Servizio Civile Universale

Informazioni

Centuripe Nostra – Ufficio turistico, P.zza Lanuvio 28

ufficioturistico@comune.centuripe.en.it

tel .0935 919480

SITO WEB

www.centuripecittaimperiale.com

